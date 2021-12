Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ufficiale | Scheda tecnica

Qualcomm ha presentato ufficialmente la nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1 che andrà ad equipaggiare la maggior parte degli smartphone top di gamma del 2022.

Questo SoC non solo è il primo a utilizzare il processo produttivo a 4nm di Samsung ma è anche il primo a usare la nuova denominazione di Qualcomm e, sempre all’interno del catalogo del colosso americano, è il primo a usare una CPU con architettura ARMv9.

“In quanto piattaforma mobile più avanzata al mondo, Snapdragon è sinonimo di esperienze Android premium e il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 definisce lo standard per la prossima generazione di dispositivi mobili di punta“, ha affermato Alex Katouzian, vicepresidente senior e direttore generale di mobile, computing e infrastruttura, Qualcomm Technologies, Inc. “Offre connettività, fotografia, intelligenza artificiale, giochi, suoni e esperienze di sicurezza mai disponibili prima in uno smartphone“.

Le novità dello Snapodragon 8 Gen 1 in 6 aree principali

Connettività

Dotato del sistema Modem-RF Snapdragon X65 5G di quarta generazione, il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 è la piattaforma mobile 5G più avanzata e la prima soluzione modem-RF 5G al mondo a raggiungere velocità di download di 10 Gigabit. Snapdragon 8 è dotato del sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6900 che supporta le velocità Wi-Fi più elevate disponibili – fino a 3,6 Gbps – su Wi-Fi 6 e 6E per garantire che giochi e app funzionino senza problemi, anche con più dispositivi su una rete.

Fotocamera

Questa nuova piattaforma mobile premium porta la fotografia da smartphone oltre gli attuali limiti. La tecnologia Snapdragon Sight include il primo ISP mobile commerciale a 18 bit, che acquisisce oltre 4000 volte più dati della fotocamera rispetto al suo predecessore per gamma dinamica, colore e nitidezza estremi a velocità sbalorditive fino a 3,2 gigapixel al secondo. Questa è anche la prima acquisizione video HDR 8K in una piattaforma mobile ed è in grado di acquisire nel formato HDR10+ con oltre un miliardo di sfumature di colore. Il video apparirà ancora più sorprendente grazie al nuovo motore Bokeh che aggiunge bellissimi sfondi morbidi ai video; è come la modalità Ritratto per l’acquisizione di video. Snapdragon 8 include anche un quarto ISP separato, il nuovo Always-On ISP, che consente alla fotocamera di funzionare con un consumo energetico estremamente basso in modo che gli utenti possano sperimentare lo sblocco e il blocco del viso sempre attivi se il tuo viso non è presente per una maggiore privacy.

Intelligenza artificiale

Il motore AI Qualcomm di settima generazione è dotato del processore Qualcomm Hexagon ad altissime prestazioni ed efficiente, con un acceleratore Tensor 2 volte più veloce e una memoria condivisa 2 volte più grande rispetto al suo predecessore. Gli utenti possono acquisire immagini di qualità professionale grazie ai filtri Leica Leitz Look integrati in modo intelligente, ricreando il loro leggendario effetto bokeh. L’ultima elaborazione del linguaggio naturale basata sull’intelligenza artificiale di Hugging Face può fungere in modo intelligente da assistente personale assegnando la priorità e analizzando le notifiche. Lavorando con Sonde Health, si utilizza l’IA sul dispositivo per accelerare i loro modelli in grado di analizzare i modelli vocali di un utente per determinare se un utente è a rischio di condizioni di salute come asma, depressione e COVID-19. Inoltre, un nuovo sistema di intelligenza artificiale sempre attivo è alimentato dal Qualcomm Sensing Hub di terza generazione con più flussi di dati elaborati utilizzando l’intelligenza artificiale a bassa potenza.

Gaming

Con oltre 50 funzionalità di gioco Snapdragon Elite, Snapdragon 8 Gen 1 offre una reattività ultra fluida, scene HDR ricche di colori con la massima qualità visiva e funzionalità a livello desktop che sono le prime per i dispositivi mobili.

La nuova GPU Qualcomm Adreno offre un aumento del 30% nelle capacità di rendering grafico e un miglioramento del 25% nel risparmio energetico rispetto alla generazione precedente per sbloccare una nuova generazione di GPU mobili. Presente anche l’Adreno Frame Motion Engine che può generare il doppio dei frame mantenendo lo stesso consumo energetico.

Un’altra caratteristica mobile-first è Variable Rate Shading Pro per fornire un controllo più preciso agli sviluppatori di giochi per ottimizzare ulteriormente le prestazioni di gioco. Il rendering volumetrico a livello di desktop offre un realismo senza rivali a nebbia, fumo ed effetti particellari che sono stati ottimizzati per i dispositivi mobili dagli Snapdragon Studios interni di Qualcomm Technologies.

Audio

Gli utenti possono sperimentare una nuova classe di voce e musica nitide e cristalline con Bluetooth 5.2 integrato e tecnologia Snapdragon Sound, ora con tecnologia Lossless Qualcomm aptX per audio wireless loseless.

Sicurezza

Snapdragon 8 offre una sicurezza simile a un vault per aiutare a proteggere i dati degli utenti. Questa è la prima piattaforma Snapdragon a disporre di un motore di gestione della fiducia dedicato per ottenere una maggiore sicurezza e fornire ulteriore Root of Trust per app e servizi.

Snapdragon 8 Gen 1 è anche la prima piattaforma mobile al mondo con Android Ready SE, il nuovo standard per chiavi digitali per auto, patenti di guida e altro ancora. Inoltre, offre il supporto per iSIM, una scheda SIM integrata che consente agli utenti di connettersi in modo semplice e sicuro alle reti cellulari senza una scheda SIM.