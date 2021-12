Android TV 12 ufficiale: UI in 4K e tanta nuova sicurezza

Sono passati circa due mesi da quando Android 12 è stato pubblicato nel repository AOSP e circa un mese da quando ha iniziato ad arrivare sui telefoni Pixel, in perfetto tempismo con il lancio dei nuovi modelli di Google. Da allora, Samsung è già riuscita a rilasciare il proprio aggiornamento per la serie S21, rendendolo potenzialmente uno dei lanci più ampi per una nuova versione del sistema operativo. Google tuttavia non ha avuto la stessa fretta e premura nel rilasciare l’aggiornamento ad Android TV 12, anche se finalmente tale versione è disponibile per gli sviluppatori.

Proprio come con la versione beta della scorsa estate, non è possibile installarla per il momento su Chromecast o Shield TV. È infatti necessario un ADT-3, ovvero il kit di sviluppo hardware di Google per la piattaforma. Ciò significa che un rilascio in forma stabile è ancora distanza diversi mesi

Per quanto riguarda ciò che ci aspetta una volta che l’aggiornamento ad Android TV 12 sarà disponibile, ci sono alcune modifiche chiave da tenere d’occhio. L’interfaccia utente viene messa a punto, completa di supporto 4K, nuove sfocature dello sfondo e ridimensionamento del testo in condizioni di accessibilità.

Gli indicatori di privacy di Android 12 sugli smartphone si stanno facendo strada anche sui televisori, visualizzando sullo schermo quando sono attivi microfoni o fotocamere collegate. Google include anche il supporto per HDMI CEC 2.0 e la riduzione del tremolio del movimento durante la riproduzione di file con la commutazione della frequenza di aggiornamento.

Nessuna di queste modifiche rivoluzionerà il modo in cui si usa Android TV, ma sono un bel tocco se si sta ancora utilizzando la classica interfaccia utente e non Google TV.

