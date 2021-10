Il codice open source di Android 12 disponibile ufficialmente nel repository AOSP

Android è un sistema operativo open source e, come tale, chiunque lo può scaricare, modificare e adattare alle proprie esigenze. Seppur l’aggiornamento stabile ad Android 12 non sia stato ancora rilasciato per gli smartphone della linea Pixel, Google ha annunciato di aver pubblicato ufficialmente il codice nel repository dell’Android Open Source Project (AOSP).

Tecnicamente la pubblicazione del codice sorgente definitivo di Android 12 non avrà alcun effetto sulla velocità di sviluppo degli aggiornamenti per i produttori di smartphone, dal momento che lo hanno già iniziato basandoli sulle versioni anteprima e sulle versioni beta rilasciate nel corso delle scorse settimane. In altre parole, ci troviamo ancora di fronte a una timeline che prevede l’aggiornamento da parte di Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus e degli altri produttori, nel migliore dei casi, a cavallo fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 (almeno per i modelli top di gamma più recenti).

La pubblicazione del codice sorgente di Android 12 invece fa una grande differenza per tutti coloro sono interessati al modding. Grazie alla disponibilità del codice definitivo, il team di sviluppo di LineageOS, della PixelExperience e delle altre Custom ROM, per non parlare di tutti coloro che compilano versioni non ufficiali, possono iniziare a sviluppare la loro versione e adattare le proprie personalizzazioni.

Rimangono invece totalmente esclusi gli “utenti normali”: la pubblicazione del codice di Android 12 nel progetto AOSP non porta alcun vantaggio diretto. Ad ogni modo, nel caso foste interessati al codice sorgente della nuova versione del sistema operativo, vi rimandiamo alla pagina dedicata nella piattaforma AOSP.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata al nostro articolo di approfondimento sulle novità che Android 12 apporta rispetto ad Android 11, primo fra tutti il linguaggio di design Material You.