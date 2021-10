Xiaomi Mi 11i 5G in offerta al miglior prezzo di sempre

Xiaomi è solita proporre delle offerte settimanali sui propri smartphone attraverso lo store ufficiale di mi.com. Seppur molte le volte gli sconti da una settimana all’altra sono simili, alle volte vengono lanciate delle vere e proprie chicche da non lasciarsi scappare. É ad esempio il caso di Xiaomi Mi 11i 5G, smartphone top di gamma che sta venendo proposto al miglior prezzo di sempre fino a domenica 10 ottobre alle 23.59.

In particolare, lo Xiaomi Mi 11i 5G sta venendo venduto in abbinata a Mi True Wireless Earphones 2 Basic (valore commerciale di 39,99 euro) e alla Mi Smart Band 5 (valore commerciale di 39,99 euro) al prezzo di 649,90 euro 499,90 euro, con uno sconto netto – solo sul prezzo dello smartphone e senza tenere conto degli accessori abbinati – di 150 euro.

Se ciò non bastasse, grazie alla partnership con Findomesic è possibile acquistare lo Xiaomi Mi 11i 5G in 12/24 rate mensili a tasso 0. In questo caso, l’offerta di credito finalizzato è valida dal 14/06/2021 al 31/12/2021 e consente di pagare l’importo in 12 o 24 mesi con TAN fisso 0%, TAEG 0%. Come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 700, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 12 rate da € 58,33 o 24 rate da € 29,16, spese e costi accessori azzerati.

Per chi non lo sapesse, lo Xiaomi Mi 11i 5G è un vero e proprio top di gamma che mette a disposizione un hardware Premium con una finitura raffinata e un software molto completo.

Dimensioni : 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm Peso : 196 grammi

: 196 grammi Display : 6,67” AMOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 10-bit HDR10+, 120Hz refresh 360Hz sampling rate, DCI-P3, Gorilla Glass 5

: 6,67” AMOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 10-bit HDR10+, 120Hz refresh 360Hz sampling rate, DCI-P3, Gorilla Glass 5 SoC : Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660

: Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Memoria interna : 128 / 256 GB UFS 3.1

: 128 / 256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori : Principale : 108 megapixel, f/1.75, 1/1,52””, 0,7μm Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 119° Telemacro : 5 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 20 megapixel, f/2.45

: 20 megapixel, f/2.45 Connettività : Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Batteria : 4.520 mAh con ricarica rapida a 33 W (alimentatore incluso)

: 4.520 mAh con ricarica rapida a 33 W (alimentatore incluso) Sistema operativo: Android 11 con la MIUI 12.5

Se siete interessati all’offerta, vi basterà cliccare su questo link che vi rimanderà direttamente sulla pagina dedicata di mi.com. Vi ricordiamo che avete tempo fino a domenica 10 ottobre alle 23.59 per approfittare.