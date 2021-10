Google lancerà ufficialmente i Pixel 6 il 19 ottobre

Google ha rivelato tramite Twitter che la serie di smartphone Pixel 6 sarà ufficialmente “lanciata” il 19 ottobre, mettendo a tacere una serie di voci sulla data di annuncio prevista. Resta da vedere se “lancio” significhi solo un evento di annuncio formale o se possiamo aspettarci il pre-ordine o anche la disponibilità al dettaglio.

L’annuncio ufficiale arriva per gentile concessione dell’account Twitter di Made By Google, che indica le 10:00 PT (19.00 ora italiana) per l’evento di martedì 19 ottobre. Ciò colloca l’evento “Lancio autunnale” di Pixel 6 e 6 Pro poco meno di due settimane da oggi e a circa 75 giorni dall’annuncio iniziale.

Ricordiamo che entrambi i telefoni avranno display ad alta frequenza di aggiornamento con fotocamere frontali centrate, ma il “Pro” ne ha uno più grande e più veloce a 120Hz e 6,7″ rispetto al display da 6,4″ a 90Hz presente sul modello più piccolo. Entrambi sfrutteranno il nuovo Tensor SoC di Google (sviluppato assieme a Samsung) che punta fortemente su IA e machine learning.

I prezzi per i due nuovi telefoni non sono stati divulgati formalmente, ma le voci indicano un costo più abbordabile del previsto per il Google Pixel 6. Voci di un lancio a ottobre per i prossimi telefoni di Google sono circolate nell’ultimo mese e il 19 è stato considerato il candidato più probabile. Google ha anche intensificato i suoi sforzi di marketing per gli smartphone nelle ultime settimane, con annunci pubblicitari in diverse grandi città degli USA e persino alcuni teaser specifici per il Giappone (inclusa una divertente gag sui chip).

Con una data di “lancio” ora fissata, la domanda più grande che rimane è la disponibilità al dettaglio e se questo evento precederà o coinciderà con i preordini e la disponibilità generale.