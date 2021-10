Yubikey Bio è ufficiale: chiave di autenticazione hardware con sensore di impronte

Yubico ha ufficialmente annunciato la disponibilità della nuova serie di chiavi di autenticazione hardware Yubikey Bio. Seppur nelle funzionalità sono identiche alle chiavi della serie Yubikey 5, le nuove Yubikey Bio offrono un ulteriore livello di sicurezza grazie all’implementazione di un sistema di riconoscimento biometrico tramite sensore di impronte.

La serie YubiKey Bio, formata da una chiave con plug USB-A e una chiave con plug USB-C, alza ulteriormente l’asticella della sicurezza rendendo necessario non solo il possesso della chiave ma anche l’autenticazione tramite impronta. Tali chiavi forniscono accessi sicuri come secondo fattore e senza password per servizi e applicazioni che supportano lo standard FIDO (le chiavi supportano anche gli standard FIDO2/WebAuthn e U2F).

Oltre alla presenza di un sensore di impronte, l’azienda si è dovuta reimmaginare l’architettura dell’autenticazione biometrica su una chiave di sicurezza. Infatti, le Yubikey Bio incorporano un design a tre chip, che consente di archiviare il materiale biometrico dell’impronta digitale in un “secure element” separato che offre una protezione avanzata dagli attacchi fisici.

Le nuove chiavi di autenticazione hardware funzionano da root of trust portatile ed è supportata da hardware che consente all’utente di autenticarsi con la stessa chiave su diversi dispositivi desktop, sistemi operativi e applicazioni.

Come sistema di backup, se l’impronta digitale di un utente non fosse riconosciuta sul dispositivo durante un tentativo di accesso, è possibile sbloccare la chiave con un PIN personale che viene aggiunto durante la configurazione iniziale.

Nel caso foste interessati, la serie YubiKey Bio è disponibile per l’acquisto su yubico.com a un prezzo al dettaglio di 80 euro per il fattore di forma USB-A e 85 euro per il fattore di forma USB-C.

