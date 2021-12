Google Play’s Best of 2021, ecco l’app e il gioco che hanno vinto

Il Google Play Store non manca affatto di app e giochi, ma con il volume di nuovi titoli in uscita ogni anno, vale sempre la pena evidenziare quali sono i più scelti tra loro. Quindi, ecco cosa hanno scelto gli editori (e tutti gli tenti che hanno partecipato al sondaggio) come miglior nuovo gioco e migliore nuova app per il Google Play’s Best of 2021.

Nella sezione “Scelta degli utenti” quest’anno non siamo stati in grado di selezionare il nostro libro o film preferito come abbiamo potuto fare l’anno scorso. Per quanto riguarda app e giochi, i nominati includevano Magic the Gathering Arena, la piattaforma di creazione di siti Web Wix e il social network basato su audio Clubhouse. Tuttavia, l’app numero uno che si è aggiudicata lo scettro è stata il servizio di streaming di proprietà di ViacomCBS, Paramount+ (Disney+ ha preso l’onore l’anno scorso), in arrivo in Italia nel 2022. Di contro, il nuovo gioco preferito degli utenti nel 2021 è stato Garena Free Fire MAX, un infuocato battle royale che fa combattere tutti velocemente.

Per gli editori del Play Store, Balance: Meditation & Sleep è stata la loro scelta per l’app dell’anno. Non possiamo davvero criticarli per la scelta, sembra che la società sia in deficit di pace, tranquillità e positività. Il loro miglior gioco per il 2021 è stato Pokémon Unite, che porta nuovi e ben accetti colpi di scena al franchise che vuole catturarli tutti!

Ricordiamo che nel 2020 il titolo di miglior nuovo gioco del Play Store è andato a Genshin Impact, gioco che ancora oggi può contare su milioni di giocatori in giro per il mondo.

