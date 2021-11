Vivo seguirà Xiaomi con il lancio di un tablet Android con Snapdragon 870

I tablet Android non hanno mai avuto un appeal simile a quello degli iPad di Apple ma, con alcune aziende che non hanno mai smesso di sviluppare nuovi modelli (Samsung su tutte) e aziende che hanno riscoperto la loro bellezza negli ultimi mesi (Xiaomi con il suo Pad 5), non sono mai scomparsi del tutto. E a breve anche Vivo si unirà al club lanciando il suo Vivo Tab con a bordo lo Snapdragon 870.

Vivo avrebbe dovuto annunciare il suo primo tablet a gennaio, ma ciò non è avvenuto. Tuttavia, più tardi ad agosto, il VP dell’azienda ha affermato che la società lancerà un tablet nel primo semestre del 2022, ovvero in qualsiasi momento tra gennaio e giugno. E mentre attendiamo maggiori dettagli sul Vivo Tab, l’affidabile leaker Digital Chat Station ha rivelato che l’azienda lancerà un tablet con il SoC Snapdragon 870 a bordo.

Inoltre, seppur non conosciamo il nome ufficiale del tablet, la società ha registrato “vivo Pad” con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) a giugno sotto la classe 9, che copre diverse categorie di prodotti, inclusi PDA e tablet.

vivo non è la prima azienda del gruppo BBK Electronics a lanciare un tablet. Questo onore va a Realme, che ha lanciato il Realme Pad a settembre con un design sottile, struttura in metallo, chip Mediatek Helio G80, schermo da 10,4 “e una batteria da 7.100 mAh. Nel caso di Vivo Tab però l’asticella delle prestazioni verrà alzata.

Segnaliamo che oltre a vivo, si prevede che anche OnePlus entrerà nel segmento dei tablet. In particolare, è stato registrato il marchio “OnePlus Pad” con EUIPO a luglio.

VIA