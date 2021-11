Droni DJI non compatibili con Google Pixel 6 ma un fix è in arrivo

I droni e le action cam di DJI sono diventati popolari tra i creatori di contenuti e i fotografi per la loro alta qualità e la potente automazione. E naturalmente, molte delle stesse persone hanno scelto di prendere un Pixel 6 per la sua eccellente qualità di foto e video. Sfortunatamente, questa combinazione non funziona molto bene a causa di un bug o di un’incompatibilità che impedisce alle app DJI di funzionare come previsto e rende alcuni dispositivi praticamente inutilizzabili.

Come molti possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno scoperto, le versioni attuali delle app DJI Fly e Mimo soffrono di un problema che impedisce loro di visualizzare le anteprime dal vivo.

Invece di mostrare l’immagine trasmessa in modalità wireless dalla fotocamera dei droni DJI, l’immagine sui Google Pixel 6 è totalmente nera. I controlli e altri elementi dell’interfaccia sono ancora presenti e sembrano funzionare normalmente, e alcuni dispositivi mostrano persino un istogramma di ciò che la fotocamera può vedere, con la sola immagine dal vivo che non è disponibile. Le app supportano anche la trasmissione di miniature e file video in modalità wireless.

Per dispositivi come Action 2 o Pocket 2, questo potrebbe essere solo un inconveniente che rende più difficile ottenere il miglior scatto possibile; ma rende i droni quasi inutili poiché non si ha modo di vedere dalla loro prospettiva per manovrare, inquadrare o persino contrassegnare un bersaglio per ActiveTrack.

DJI ha riconosciuto il problema e, seppur non ha ammesso di cosa si tratta (in molti sospettano il Tensor SoC), ha consigliato nel frattempo che viene risolto di “prendere in prestito” un altro smartphone.

Dopo aver confermato con i nostri team, sono stati notati i crescenti problemi di incompatibilità di Pixel 6 o Pixel 6 Pro. Vi presteremo attenzione e ci impegneremo a risolverlo il prima possibile. Attendi pazientemente e grazie per la tua comprensione. Se ti dà molto fastidio, ti consigliamo di prendere in prestito o utilizzare un altro dispositivo mobile compatibile.

