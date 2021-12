L’Amazon AppStore torna a funzionare su Android 12

Da oltre un mese, Amazon Appstore non funziona correttamente su smartphone aventi il sistema operativo Android 12. Già a ottobre, gli utenti della piattaforma hanno scoperto che dopo aver ricevuto l’attesissimo aggiornamento ad Android 12, l’Amazon AppStore è diventato un disastro completamente disfunzionale.

Una delle teorie correnti per i problemi ricorrenti era che il DRM integrato di Amazon (uno strumento progettato per proteggere il software da furti o violazioni del copyright) fosse in qualche modo incompatibile con Android 12. La società stessa si è anche astenuta dal commentare su quale fosse il problema e non è nemmeno riuscita a riconoscere che tale problema persisteva fino a oltre un mese dopo l’inizio.

Ma qualunque sia stata la radice del problema, sembra che i bug e gli arresti anomali siano stati finalmente risolti.

Se siete degli utenti di Amazon Appstore colpiti in modo significativo, ad esempio non essendo stato in grado di accedere ai contenuti digitali che avete acquistato o scaricato gratuitamente, potete stare certi che finalmente tutto va bene e dovreste anche aspettarvi di essere contattati direttamente da Amazon per garantire un’esperienza futura senza intoppi.

“Abbiamo rilasciato una correzione per un problema che incide sul lancio di app per i clienti di Amazon Appstore che hanno eseguito l’aggiornamento ad Android 12 sui loro dispositivi mobili“, ha riferito un portavoce di Amazon. “Stiamo contattando i clienti per avvisarli e ci scusiamo per qualsiasi interruzione che ciò ha causato.”

Non è chiaro esattamente quanti dispositivi Android che utilizzano Amazon Appstore siano stati interessati, ma Google Pixel 6 e Samsung Galaxy S21 sono tra quelli che alla fine non sono stati in grado di eseguire nessuno dei giochi o altre app acquistate dalla piattaforma. Oltre a perdere l’accesso al software già di proprietà, in molti hanno riferito di non aver visto alcuna app all’interno dell’Appstore stesso. Tutto questo è ora definitivamente risolto.

VIA VIA