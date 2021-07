RetroArch arriva su Amazon AppStore: il retro gaming diventa facile sui tablet Fire e sulle Fire Stick

Continuiamo a parlare sia di Amazon App Store che di gaming. Dopo avervi comunicato che Amazon adotterà gli Android App Bundle (.abb) in futuro e che Warframe arriverà ufficialmente su Android, volgiamo la nostra attenzione a RetroArch e al suo arrivo sull’Amazon AppStore.

Per chi non lo sapesse, RetroArch è un front end per i sistemi di emulazione di vecchie console: attraverso il download dei vari core, permette di riprodurre i vecchi giochi attraverso la “traduzione” fra l’hardware della vecchia console a quella di smartphone, tablet, computer o qualsiasi altro dispositivo in cui venga installato.

In un post sul proprio blog, il team di sviluppo di Libretro ha annunciato (abbastanza sinteticamente a dire il vero) la disponibilità di RetroArch (nella sua nuova versione) su Amazon Appstore, consentendo agli utenti di emulare giochi retrò su dongle Fire TV e tablet Fire OS. Gli utenti in precedenza dovevano effettuare il sideload dell’APK dal sito Web di RetroArch o installare una ROM Custom con i Google Play Services e il Play Store. Ma con la disponibilità ufficiale su Amazon Appstore, gli utenti non dovranno ricorrere a tali soluzioni alternative.

Ciò significa anche che il porting Android di RetroArch sarà probabilmente disponibile per gli utenti di Windows 11 attraverso la partnership Amazon Appstore/Microsoft Store. Tuttavia, non è un grosso problema poiché esiste già una versione per Windows disponibile su Steam.

La pubblicazione di RetroArch a bordo dell’Amazon AppStore semplifica enormemente la sua installazione a bordo delle varie Fire Stick e Fire TV, ovvero i dongle multimediali più diffusi in Italia.

