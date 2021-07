Warframe arriverà su Android con pieno supporto al cross-play

I responsabili di Digital Extremes hanno rivelato al TennoCon 2021 che il loro popolare gioco d’azione cooperativo free-to-play Warframe arriverà su dispositivi mobili (Android ed iOS) con pieno supporto per il cross-play e il cross-save. Lo studio ha persino mostrato un po’ di gameplay su un dispositivo mobile durante l’evento live.

Anche se non sappiamo quando dovrebbe arrivare la versione mobile o quando arriverà il supporto cross-save e cross-play di Warframe, potete guardare il video di gameplay mobile qui sotto e dare una rapida occhiata a quello che verrà.

Al minuto 17:30, potete vedere esattamente come sarà la versione mobile di Warframe (quello mostrato è un gameplay a bordo di un iPhone 12 ma ci aspettiamo che la versione Android sia la stessa). La cosa migliore è che il video è stato registrato in un palcoscenico open world con più giocatori in giro, il che è esattamente il punto del cross-play.

Anche se le prestazioni dell’iPhone non sono sempre indicative delle prestazioni di Android, vedere come il gioco funziona senza problemi su uno smartphone sembra essere piuttosto promettente per entrambe le piattaforme.

Ovviamente, dal momento che tutte queste notizie sono state annunciate alla convention ufficiale di Warframe durante il fine settimana, i dettagli sono ancora piuttosto scarsi. Al momento non esiste una data per il lancio della versione mobile o per l’arrivo del cross-save/cross-play sulle altre piattaforme. Anche se l’imminente espansione New War dovrebbe arrivare quest’anno, questo è tutto ciò che Digital Extremes ha confermato finora.

