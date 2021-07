Android TV si aggiorna con migliori raccomandazioni e novità cross-platform

Android TV sta andando incontro a una serie di rivoluzioni una dietro l’altra (ultima fra tutte la nuova UI in 4K). Dopo essere stato eclissato dall’arrivo di Google TV sulla nuova Chromecast, alcuni degli aspetti di quest’ultimo hanno fatto la loro apparizione su Android TV e le cose continueranno ad andare in questa direzione anche in futuro.

A questo proposito, Google sta rilasciando un nuovo aggiornamento con lo scopo di assimilare alcune delle funzioni introdotte in Google TV sul fronte delle raccomandazioni all’interno di Android TV.

La nuova funzione “Migliora i tuoi consigli” nella scheda “Scopri” integra adesso un sondaggio iniziale in cui bisogna riportare quali sono i titoli che piacciono e quali no. Dopo aver fornito un numero sufficiente di risposte per il motore di consigli di Google, la scheda Scopri verrà automaticamente ottimizzata per mostrare film e programmi TV che potrebbero piacere.

Google sta inoltre introducendo il supporto per una Watchlist sincronizzata su tutte le piattaforme, qualcosa che era stata abbozzata per la prima volta con il rebranding dell’app Google TV. Come suggerisce il nome, si tratta di una lista che integra tutti i titoli che si desiderano guardare in seguito. In essa sarà possibile aggiungere programmi e film premendo a lungo su di essi nella scheda Scopri e selezionando “Aggiungi a Watchlist” o premendo il pulsante “Watchlist” dalla pagina dei dettagli.

Grazie al supporto cross-platform, a condizione di aver effettuato l’accesso con lo stesso account Google, i titoli potranno essere aggiunti anche dallo smartphone o dal computer, utilizzando la Ricerca Google o l’app per dispositivi mobili di Google TV.

Più che un aggiornamento vero e proprio del sistema operativo Android TV, sta rilasciando queste novità sotto forma di aggiornamento dei Play Services. Ciò significa un rilascio più snello e immediato che dovrebbe completarsi per tutti nel corso dei prossimi giorni.

