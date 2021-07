Android TV si aggiorna con l’interfaccia finalmente in 4K

Durante l’eccitazione di una nuova versione di Android, è facile dimenticare che gli smartphone non sono le uniche cose che vengono aggiornate. Mentre le versioni beta precedenti di Android TV basate su Android 12 sono state un po’ deludenti sul fronte delle novità, l’ultima versione include qualcosa che gli utenti desideravano da un po’ di tempo: una vera interfaccia in 4K.

Il post sul blog di Google afferma che l’ultima versione beta di Android TV include un’interfaccia 4K nativa, in sostituzione della UI a 1080p che viene upscalata sulle TV 4K. È un cambiamento piccolo ma vitale che dovrebbe essere molto visibile su televisori di medie e grandi dimensioni. L’interfaccia supporta anche la sfocatura dello sfondo nativa per le app.

Altri aggiornamenti includono il supporto per frequenze di aggiornamento variabili (una popolare funzionalità hardware abilitata dallo standard VRR mediante HDMI 2.1), rapporti migliori per le modalità di visualizzazione e un aggiornamento della modalità tunnel che dovrebbe ridurre il sovraccarico hardware durante la riproduzione multimediale.

Il menu delle impostazioni ora dispone di toggle specifici per i permessi del microfono e della fotocamera, esattamente come avviene con le beta di Android 12 per gli smartphone. Ciò consente una gestione della privacy rapida e semplice.

Ma purtroppo non è tutto rosa e fiori l’ultima versione beta di Android TV, almeno per quanto riguarda la possibilità di provarla: a differenza delle versioni per smartphone, le beta di Android TV continuano ad essere abbastanza limitate. Come la versione precedente rilasciata in primavera, è disponibile solo tramite un emulatore o l’hardware per sviluppatori ADT-3 di Google.

