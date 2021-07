Google Play Libri si aggiorna con una migliore organizzazione della libreria

Nonostante l’obiettivo di Google sia quello di offrire lo stesso servizio indipendentemente dalla piattaforma hardware utilizzata, molto spesso ci si ritrova con un’applicazione in versione iOS che ha maggiori o minori funzioni rispetto alla controparte Android. Nel caso di Google Play Libri ad esempio, la versione iOS permette già da tempo una buona organizzazione della libreria con filtri e altre opzioni. La stessa cosa non la potevamo dire della versione Android che ha acquisito questa funzione solamente attraverso l’ultimo aggiornamento.

Se si è un utente Android, ordinare i libri e fumetti è stata un’esperienza dolorosa in quanto sono state disponibili solo tre opzioni: aggiunta di recente, titolo e autore. Questo è stato un problema da molto tempo poiché nessuno di questi è particolarmente utile per organizzare grandi biblioteche e diverse collezioni. Ad esempio, esistono molte serie di libri appartenenti allo stesso franchise ma scritte da diversi autori e contenenti libri con titoli diversi. Nessun metodo di ordinamento o filtro funzionava in questo caso.

Per fortuna, Google ha appena annunciato alcune modifiche per Play Libri che risolvono questo problema. Gli scaffali personalizzati, disponibili da un po’ di tempo per gli utenti iOS (e Web), risolvono il problema consentendo di crearne uno e aggiungerne i libri nell’ordine desiderato. Come una vera biblioteca, consentono di raggruppare libri e serie correlate utilizzando la logica che si preferisce, in modo da avere sempre un modo rapido per trovarli, anche se si dimentica il titolo o l’autore.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento di Google Play Libri sul vostro smartphone o tablet Android, vi basterà cliccare sul nostro app box qui in basso per essere rimandati direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

VIA