Come installare F-Droid sugli smartphone Android

In questa guida vi mostriamo come scaricare e installare F-Droid su uno smartphone o un tablet Android.

Il Play Store di Google rappresenta la destinazione principale dal dove scaricare le applicazioni sugli smartphone e sui tablet Android (anche perché pre-installato). Esistono però delle alternative molto importanti che permettono di eliminare la dipendenza da Google per l’ottenimento di applicazioni. Uno degli store più gettonati, soprattutto perché offre solamente applicazioni open source gratuite, è F-Droid.

Cos’è F-Droid

Il client F-Droid (anch’esso open source), che nasce da un riadattamento di Aptoide, aggrega il catalogo delle applicazioni interrogando periodicamente i depositi di software (repository) configurati, tipicamente quello ufficiale gestito dalla comunità, che contiene esclusivamente software libero.

Oltre a ciò, F-Droid assicura un maggior anonimato rispetto al Play Store, dal momento che non p necessario inserire alcuna credenziale per scaricare le applicazioni presenti. Avendo poi un focus sul software open source, gli utenti sono invogliati a partecipare attivamente allo studio e allo sviluppo delle singole applicazioni, ognuna delle quali riporta esplicitamente: come mettersi in contatto con chi mantiene il software, come segnalare idee o problemi, come effettuare donazioni e sotto quale licenza libera è distribuita.

Al fine di semplificare la condivisione delle app, lo store mette a disposizione la funzione “Invia Apps” che consente di condividere via Bluetooth le app installate con altri utenti. Questo torna utile nel caso in cui non vi sia una connessione a internet disponibile.

F-Droid è sicuro?

Tutte le applicazioni la cui versione ha l’etichetta source sono state compilate direttamente a partire dal codice sorgente. Ciò significa che il codice sorgente riportato è effettivamente funzionante e che non sono state inserite anti-funzionalità nel momento fra compilazione e distribuzione.

È possibile notare che l’app F-Droid è a sua volta nell’elenco delle app disponibili dello store e subisce gli aggiornamenti come una qualsiasi altra app.

Come installare F-Droid

Per installare F-Droid, è necessario utilizzare il browser web dello smartphone o del tablet e recarsi sulla pagina ufficiale. Da lì, bisogna cliccare su “Scarica F-Droid”.

Una volta scaricato non sarà possibile installarlo immediatamente, in quanto Google previene l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute (come sistema di sicurezza), ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store. Per ovviare a ciò, bisogna:

Dalla home screen, tenere premuto sull’icona del browser web usato per scaricare F-Droid e poi toccare su “Informazioni App”

Scorrere l’elenco fino all’opzione “Installa da fonti sconosciute” e abilitarla

A questo punto è sufficiente recarsi nella cartella download da un file manager (oppure scaricare nuovamente F-Droid con il browser web). Stavolta comparirà un pop-up che invita all’installazione.

Una volta installato, è necessario seguire la stessa procedura di prima per abilitare F-Droid ad installare le app (nel mentre consigliamo di disabilitare questa funzione per il browser web).

Da adesso è possibile scaricare qualsiasi app presente e ottenere aggiornamenti automatici delle stesse quando gli sviluppatori li rendono disponibili.