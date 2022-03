AntifurtoCasa365.it presenta iALARM-XR5: il nuovo sistema di allarme senza fili di ultima generazione

I sistemi di sicurezza sono stati da sempre un ramo dedicato solo alle aziende specializzate e ben

lungi dall’essere accessibili (sia per costi che per facilità di installazione) anche ai privati. Nel corso degli ultimi anni però il trend è cambiato, con sempre più aziende che offrono soluzioni complete e alla portata di tutti. E quale miglior esempio dell’ italiana Antifurto365.it che ha di recente presentato il nuovo antifurto casa senza fili iALARM-XR5 di tipo fai da te.

Un kit completo di tutto

iALARM-XR5 è disponibile anche in kit. La centralina, attraverso la tecnologia proprietaria Multi

Frequenza Guard® mette in comunicazione e coordina i diversi sensori, la sirena e gli accessori..

Il kit iALARM XR5 proposto da Antifurto365 comprende:

Una centralina iALARM-XR5 WiFi+GSM con Multi Frequenza Guard®

Tre contatti magnetici senza fili da utilizzare per rilevare l’apertura di porte o finestre.

Un sensore di movimento senza fili con apertura di 110° per monitorare l’ambiente.

Una sirena senza fili con lampeggiante per allertare il vicinato.

Una potente Sirena da 110dB integrata nella centralina.

Una telecamera IP Full HD motorizzata senza fili per videosorvegliare le stanze.

Due telecomandi di design con 6 tasti per inserire, disinserire l’allarme e altre operazioni.

Una sim Card GSM Gratuita da inserire nella centralina per inviare le chiamate e gli sms d’allarme.

Un cartello e un adesivo dissuasore da collocare all’esterno per segnalare che l’abitazione è allarmata.

Applicazioni per smartphone iALARM XR (Android/iOS) licenze illimitate

Manuale avvio veloce in italiano + video manuali in Italiano + manuale integrale in italiano

Servizio di preconfigurazione personalizzato, tutti i componenti sono già associati alla centralina.

Assistenza telefonica premium dal lunedì al sabato.

La tecnologia Multi Frequenza Guard® permette agli accessori e alla centrale di comunicare utilizzando 5 frequenze ben distinte, così da eliminare il problema di interferenze o, nel caso di furti, di jamming del segnale (disturbo volontario delle frequenze).

La centralina è il cuore di tutto il kit e si occupa di gestire i sensori e gli accessori. Vista la sua fondamentale importanza per il corretto funzionamento del sistema antifurto, è dotata di una batteria di backup, così che il funzionamento è assicurato anche in caso di un’interruzione della rete elettrica.

Inoltre, è dotata di una memoria interna che memorizza fino a 500 eventi (consultabili da remoto tramite smartphone) fra cui tentativi di effrazione (attivazione sensori), stato sensori, batteria bassa, sensori salvavita, zone in errore e altro.

Accessibilità da remoto anche con SIM

A differenza di altri sistemi di allarme e sicurezza che funzionano solamente se è presente una connessione a internet via WiFi, la proposta iALARM-XR5 di Antifurto365 va oltre utilizzando un modulo GSM con SIM dati. Ciò permette al sistema di essere operativo anche nel caso in cui la rete internet Wi.Fi non sia disponibile oppure venga interrotta volutamente per isolare il sistema.

Oltre a permettere un accesso da remoto da qualunque parte del mondo, il modulo GSM consente, in caso di allarme, di contattare in sequenza fino a 4 numeri telefonici. Cosa molto importante e da non sottovalutare, vi è la possibilità di impostare fra i numeri telefonici da contattare, previa autorizzazione, quello delle forze dell’ordine senza canoni ne abbonamenti aggiuntivi.

Gestione semplificata da smartphone e supporto Siri, Alexa e Google Assistant

La gestione generale del sistema iALARM-XR5 avviene attraverso l’applicazione per smartphone iALARM XR, XR, disponibile gratuitamente per gli acquirenti del sistema e possessori di

un cellulare Android o iOS. Ciò permette di avere un ambiente integrato per gestire il sistema

antifurto, la videosorveglianza, la domotica e tanto altro.

Sempre legato al sistema di gestione è il pieno supporto ai principali assistenti digitali come Siri, Alexa e Google Assistant. Una volta collegato l’account con questi assistenti, è possibile gestire e anche automatizzare tutto il sistema in base alle nostre abitudini e al proprio stile di vita. Ciò non toglie che è possibile gestire il tutto anche senza l’utilizzo di uno smartphone, di un tablet o di un assistente digitale grazie ai dispositivi di comando tradizionali come il tastierino, le chiavi a sfioramento o i telecomandi.

Ampliare il kit con altri componenti

Oltre al kit base venduto da Antifurto365.it, è possibile aggiungere altri componenti e accessori al fine di ampliare la portata del sistema antifurto e migliorarla. Ad esempio, nel listino dell’azienda italiana sono presenti telecamere IP senza fili da interno e da esterno, con tanto di pannello solare che le rende totalmente indipendenti dalla rete elettrica. Il tutto sempre con un occhio di riguardo al prezzo.

Disponibilità e prezzo offerta

Vista la completezza e la professionalità del iALARM-XR5, ci si aspetterebbe un prezzo molto elevato e ben superiore ai 1000 euro. Invece, Antifurto365.it propone il kit completo ad un prezzo di lancio.

E come se non bastasse, in alcuni periodi dell’anno, la videosorveglianza è compresa gratuitamente con il kit. Una promozione da non lasciarsi scappare disponibile sul sito ufficiale: www.antifurtocasa365.it