Le migliori 3 app per leggere i libri sullo smartphone nel 2022

In questa guida vi mostriamo quali sono le migliori 3 app da utilizzare per leggere i libri sullo smartphone.

Lo smartphone, per sua natura ha rimpiazzato moltissimi dispositivi stand alone, combinandone le caratteristiche in un unico device. Uno degli utilizzi che si fanno maggiormente dello smartphone è leggere articoli sul web e, in minor misura, leggere gli ebook (versioni digitali dei libri).

Sul Play Store sono disponibili migliaia di applicazioni che consentono di leggere i libri sullo smartphone e sul tablet. In questo articolo però ne abbiamo selezionato 3 che riteniamo essere le migliori.

Top 3 delle migliori app per leggere i libri sullo smartphone

Amazon Kindle

Amazon è l’azienda che più di tutti ha puntato sui libri, sia fisici che digitali. Ciò gli ha permesso di dedicare una vasta quantità di fondi nello sviluppo della sua applicazione Kindle per smartphone.

L’applicazione Kindle è ottimizzata per i dispositivi Android e offre agli utenti la possibilità di leggere gli eBook Kindle attraverso un’interfaccia accattivante e semplice da usare.

Trattandosi di un’app Amazon, è profondamente integrata con lo store digitale di Amazon per l’0acquisto e il download di libri.

Fra le principali caratteristiche dell’app Kindle troviamo:

Acquista nel Kindle Store oltre 1.500.000 di libri Kindle, tra cui più di 15.000 eBook a 3 euro o meno, bestseller, novità e classici gratuiti

Scegli tra centinaia di eBook gratuiti in italiano, tra cui titoli di autori come Luigi Pirandello, Italo Svevo, Gabriele D’Annunzio, Edmondo De Amicis e altri ancora

Ottieni estratti gratuiti: leggi l’estratto di un libro prima di decidere se acquistarlo

Personalizza la tua esperienza di lettura scegliendo il colore dello sfondo, la misura dei caratteri e l’orientamento della pagina, orizzontale o verticale

Ricerca istantanea delle parole su un dizionario con 250.000 voci e definizioni. Tocca e tieni premuto su una parola per vederne la definizione. Utilizza i link a Google e Wikipedia per ottenere altre informazioni

Cerca all’interno del libro per trovare un personaggio, un argomento o una sezione che desideri riesaminare

Gira le pagine con un semplice tocco su un lato dello schermo o sfiorandolo orizzontalmente

Prova l’esperienza di acquisto Kindle integrata e specifica per i tablet Honeycomb: consente un rapido accesso ai suggerimenti personalizzati, alle recensioni dei clienti e altro ancora

È anche presente la sincronizzazione fra tutte le piattaforme supportate, ovvero ebook reader Kindle, Windows, macOS, Linux, iOS e iPadOS.

Moon+ Reader

Una delle applicazioni più utilizzate su Android per leggere i libri sullo smartphone, la parola chiave con Moon+ Reader è la personalizzazione.

Ogni aspetto della lettura dei libri può essere personalizzato, dalla grandezza dei caratteri all’interlinea, passando per il font e arrivando alla spaziatura.

Supporta una grande varietà di formati come EPUB, PDF, DJVU, AZW3, MOBI, FB2, PRC, CHM, CBZ, CBR, UMD, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, MD(MarkDown), WEBP, RAR, ZIP o OPDS.

Non presenta alcuna pubblicità al suo interno e fra le principali caratteristiche troviamo:

Scelte visuali complete: linea spazio, scala fonti, grassetto, corsivo, ombra, colori alfa dissolvenza ecc.

10+ temi inclusi, compreso tasto Giorno e Notte.

Vari tipi di paging “touch screen,” volume tasti o anche fotocamera, cerca o tasti indietro .

24 operazioni custom (clic schermo, swipe gesture, chiavi hardware), applicabile a 15 eventi custom: ricerca, segnalibro, temi, navigazione, dimensioni caratteri ed altro.

5 auto-scorrimento modi: saracinesca, per pixel, per linea o per pagina. Controllo velocità in tempo reale.

Aggiustare la luminosità scorrendo con il dito lungo il bordo sinistro dello schermo, comandi gesti supportati.

Paragrafo intelligente; intagliare paragrafo, toglie spazi vuoti e linea bianchi opzione.

“Mantenere I vostri occhi sani” scelti per lettori incalliti.

Cambia pagina realistica con possibilità di aggiustare velocità/colore/trasparenza; animazione di cambio 5 pagine

Mio scaffale disegno: Favoriti, download, autori, Tags, mio copertino, ricerca, importare supportato.

Allineamento testo giustificato supporta opzione linietta.

Spegnere retroilluminazione in notte mode opzione.

Due Pagine in landscape mode.

Sincronizzare posizione lettura tramite Dropbox/WebDav.

Evidenziare, annotare, dizionario (connesso o non-connesso, supporto Google, ColorDict, GoldenDict, ABBYY Lingvo, ecc. ), Traduzioni, condividere funzioni tutti nel moon+ lettore e.book.

Alternativa open source: Book Reader

Book Reader è un’applicazione open source dal design moderno che consente di leggere moltissimi formati di ebook, fra cui EPUB, .mobi, PDF, DjVu, HTML, TXT, documenti Word, RTF e FictionBook.

Il focus di quest’applicazione è tanto permettere la lettura degli ebook sullo smartphone tanto assicurare una buona privacy all’utente. Nessuna pubblicità, nessuna raccolta dati.

Book Reader la trovate su F-Droid.