Il prossimo smart display di Google potrebbe essere un “tablet portatile con dock”

Secondo quanto riferito, Google sta lavorando su un nuovo smart display con Google Assistant integrato. Data la tipica cadenza di rilascio, non è uno shock, ma questo potrebbe avere una svolta: potrebbe avere un display rimovibile per un uso in stile tablet.

Posizionalo sulla base per usarlo come uno smart display intelligente, potrebbe venir staccato per un po’ di navigazione sul divano. Sembra interessante, ma solleva anche una domanda sul software. Dimensioni, caratteristiche e altri dettagli hardware separati dalla funzionalità rimovibile non sono noti. Se la cronologia è un indicatore, maggiori dettagli su di essa dovrebbero trapelare nel tempo se i piani continuano su Google.

Sebbene gli smart display con Google Assistant abbiano già la funzionalità touch, è molto diverso da un’esperienza tablet completa. Con Google che modifica il fattore di forma intrinseco, eventualmente utilizzando un tablet rimovibile, l’esperienza dello smart display standalone nel suo stato attuale sarebbe un po’ fiacca.

Sebbene Google abbia fornito loro una sorta di “app drawer” l’anno scorso, nessuna app, un browser limitato e pochissime capacità di multitasking renderebbero un dispositivo meschino e mediocre per gli standard moderni.

Ciò solleva la possibilità che possa eseguire un sistema operativo diverso. Ad oggi, gli smart display di Google hanno eseguito due sistemi operativi: una piattaforma basata su Google Cast e una versione di Fuchsia OS. Nessuna di queste piattaforme è stata utilizzata prima su un tablet “normale” e con il nuovo grande interesse di Google per i dispositivi a grande schermo con Android 12L, ci si chiede se Android potrebbe essere una possibilità.

