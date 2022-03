Nexus 7 2013 non è ancora morto: arriva Android 12L grazie a LineageOS 19.1 (Unofficial)

In questo momento, Android sta godendo di una sorta di rinascita dei tablet. Android 12L è uscito da un paio di settimane ormai e si tratta di porre l’accento sui dispositivi a grande schermo. Abbiamo visto cosa può fare per tablet come il Lenovo Tab P12 Pro, ma non sarebbe fantastico se potesse dare nuova vita anche ai dispositivi più vecchi? Questo è proprio quello che sta facendo un gruppo di sviluppatori e, se avete mantenuto il vostro vecchio Nexus 7 2013, ora potete aggiornarlo ad Android 12L con l’aiuto di una versione non ufficiale di LineageOS 19.1.

Il Nexus 7 di seconda generazione potrebbe essere stato una star ai tempi, ma guardando il suo hardware quasi 9 anni dopo, le specifiche sembrano un po’ anemiche (relativamente parlando). Eseguendo un Qualcomm Snapdragon S4 Pro con un massimo di 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, i suoi interni sono più vicini a quello che un dispositivo Android Go potrebbe essere imballato in questi giorni. Ma poi di nuovo, siamo nel 2022: è passato molto tempo. Il tablet ha debuttato con Android 4.3 Jelly Bean e Google ha offerto aggiornamenti tramite 6.0.1 Marshmallow.

Questa nuova versione è basata su LineageOS 19.1, ma è una build non ufficiale (tramite XDA) e l’installazione di questo chiaramente non sarà per tutti — non solo il fatto stesso che questo possa eseguire una build moderna di Android è un miracolo, ma il software stesso è anche in uno stato beta e richiede una serie di hack per farlo funzionare.

Per esempio, se si devono installare app Google, bisogna ripartizionare il dispositivo (è sempre possibile utilizzare F-Droid per le app). Inoltre, una volta avviato, probabilmente sarà piuttosto lento, ma potrebbe essere meno un problema specifico della beta e più una conseguenza del fatto che, sapete, è un tablet rilasciato 9 anni fa.

Se avete un vecchio Nexus 7 2013 in giro e volete provare a dargli una nuova vita, fate un giro con questa ROM ed Android 12L. Probabilmente non sarà molto peggio che usare Marshmallow nel 2022, almeno.

