WhatsApp su due smartphone diversi: in arrivo la Companion Mode

WhatsApp supporta più dispositivi da un po’ di tempo, almeno quando si tratta di PC desktop. Si può utilizzare il servizio sul laptop o su un PC desktop senza mantenere una connessione Internet attiva sullo smartphone. Tuttavia, le persone con tablet Android o smartphone secondari sono state escluse dalla festa, con la funzione disponibile esclusivamente per WhatsApp su computer desktop. Questo potrebbe presto cambiare, grazie all’arrivo su WhatsApp della Companion Mode.

WABetaInfo ha scavato nel codice e ha scoperto una schermata nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, versione 2.22.10.13, che sembra consentirà di registrare un dispositivo Android come secondario.

Come si vede nello screenshot, la nuova sezione di WhatsApp si chiama “Registra dispositivo come compagno”, con una descrizione che spiega che la funzione consentirà di utilizzare WhatsApp su un altro dispositivo.

Sembra che la vista non sia ancora finalizzata, poiché le istruzioni in basso spiegano che si deve scansionare un codice QR (non ancora presente) con lo smartphone primario in cui è presente WhatsApp.

La beta di WhatsApp è aumentata di alcuni tick alla v2.22.11.10 e WABetaInfo ha raccolto un nuovo messaggio di avviso a schermo intero per gli utenti che desiderano attivare la Companion Mode.

Questa funzionalità era già stata accennata l’anno scorso, quando abbiamo visto le prime prove del funzionamento di WhatsApp su “multi-dispositivo 2.0“, che avrebbe permesso di sincronizzare i messaggi con altri dispositivi mobili Android.

Purtroppo non abbiamo ancora informazioni esatte su quando la Compaion Mode arriverà su WhatsApp, così come non sappiamo se anche la versione iOS supporterà la stessa funzione permettendo l’utilizzo anche su iPad.

