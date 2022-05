Facebook si tira fuori dal mondo dei podcast

L’anno scorso, Facebook ha annunciato che stava introducendo un paio di nuovi formati audio, inclusi i podcast, con tali funzionalità che hanno iniziato a essere distribuite agli utenti intorno al mese di giugno. Tuttavia, nonostante tutto il clamore che circondava l’incursione dell’azienda in uno spazio particolarmente in forte espansione in quel momento come i podcast, le cose hanno rapidamente preso un’inversione a U.

Un nuovo rapporto conferma i precedenti sospetti che la società rinunci ai podcast e le varie sezioni verranno rimossi dalla piattaforma a partire dal prossimo mese. Facebook ha informato i creators che perderanno la possibilità di aggiungere podcast al servizio dal 3 giugno, secondo Bloomberg. Alla fine, la piattaforma rimuoverà il suo strumento di creazione di contenuti audio brevi chiamato Soundbites e il suo hub audio centrale.

La società afferma che sta facendo questa mossa come parte degli sforzi per concentrarsi su altre esperienze, un’idea che concorda con il rapporto del mese scorso che parla di quelle stesse esperienze tra cui lo shopping online, eventi nel metaverso e brevi progetti video.

Secondo quanto riferito, la società non farà il lavoro sporco di informare gli utenti della fine dei suoi podcast, lasciando ai partner la facoltà di decidere come informare gli ascoltatori. Mentre l’azienda sta eliminando podcast e Soundbites, integrerà Live Audio Rooms (per ospitare chat simili a Clubhouse) in Facebook Live, consentendo agli utenti di decidere se andare in diretta anche solo con audio o video in streaming.

L’aprile dello scorso anno è stato degno di nota per il mercato audio. Clubhouse aveva un valore di $4 miliardi, Spotify aveva una valutazione di oltre $50 miliardi e persino Amazon stava firmando importanti accordi audio. Non è stata una sorpresa che Meta volesse un pezzo della torta poiché ha firmato accordi con molti creators e sponsorizzato il Movimento Podcast di agosto 2021.

