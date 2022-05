Amazon non vuole pagare le commissioni a Google: STOP delle vendite di beni digitali

L’app Amazon Shopping per Android è una delle ultime a cambiare il modo in cui funzionano gli acquisti per sfuggire ai requisiti di fatturazione del Play Store (e alle commissioni del 30% o del 15% di Google) per gli acquisti digitali. Attraverso l’ultimo aggiornamento, non si possono più acquistare beni digitali come gli eBook Kindle nell’app distribuita dal Play Store di Amazon.

Il meccanismo del cambiamento non è chiaro, ma quando si tenta di acquistare beni digitali come eBook Kindle dall’app Amazon Shopping, ora viene chiesto di “acquistare su Amazon.com” sotto al prezzo e viene proposto un link per completare l’acquisto sul sito web.

Sebbene si possa condividere il link all’elenco tramite un intento con alcune app, i browser non sono un target compatibile. Presumibilmente, rendere troppo facile l’apertura diretta della scheda di prodotto in un browser violerebbe i termini di fatturazione di Google.

Non si possono dunque più acquistare eBook nell’app Amazon Shopping dal Play Store, sebbene la funzione di acquisto nell’app Kindle funzioni ancora. All’app è stata aggiunta anche una dichiarazione di non responsabilità “Perché non posso acquistare sull’app?”, con il link che rimanda alla dichiarazione: “Per rimanere in conformità con le politiche del Google Play Store, non potrai più acquistare nuovi contenuti dall’app. Puoi creare una lista di lettura sull’app e acquistare sul sito Web di Amazon dal tuo browser“.

La modifica potrebbe essere avvenuta lato server. Testando diverse versioni è stato visto che con l’app Amazon Shopping v 24.8.0.11 non si riesce a effettuare un acquisto digitale pur avendo una versione rilasciata sul Google Play Store lo scorso 22 aprile. Sembra esserci una versione dell’app che è stata lanciata negli ultimi giorni (v 24.9.0.100), ma non sembra essere associata a questa nuova limitazione.

Amazon potrebbe anche distribuire autonomamente una versione dell’app senza queste restrizioni, se lo desidera, per consentire ai clienti di eseguire il sideload da soli o tramite l’App Store di Amazon facilmente installabile, sebbene nessuna delle due sembri essere un’opzione attiva in questo momento.

