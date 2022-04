Il multi dispositivo di WhatsApp sarà offerto in abbonamento?

Una o più funzioni di WhatsApp saranno presto offerte a pagamento attraverso un abbonamento.

WhatsApp solo di recente ha ottenuto il supporto adeguato per più dispositivi, cosa che è possibile con Telegram ormai da anni. Mentre si poteva chattare su un paio di dispositivi utilizzando lo stesso account, tutto era ancora legato allo smartphone come punto di contatto principale. Per fortuna l’app lo ha recentemente cambiato, svincolando altri dispositivi connessi e consentendoti di accedere a WhatsApp anche quando il telefono non è connesso a internet.

Sebbene con l’implementazione corrente siano supportati fino a quattro dispositivi collegati, una nuova offerta in abbonamento potrebbe consentirne anche di più. Sembra che WhatsApp stia sviluppando un nuovo piano per account business con l’obiettivo di offrire alcune funzionalità aggiuntive agli abbonati, come scoperto da WABetaInfo.

Una di questi supporterà fino a 10 dispositivi collegati su un account, più del doppio del limite attuale, consentendo di fatto a più persone all’interno di un’azienda di utilizzare lo stesso punto di contatto ufficiale per comunicare con i clienti.

È del tutto possibile che questo imminente abbonamento possa includere altri extra oltre questo limite più alto di 10 dispositivi /magari qualcosa legato alle Community recentemente annunciate), ma finora non abbiamo visto nulla che suggerisca esattamente cosa ciò potrebbe comportare. Entrambe le versioni Android e iOS di WhatsApp Business attualmente non mostrano alcun segno rivolto pubblicamente, quindi probabilmente si dovrà aspettare che venga introdotto con un aggiornamento futuro.

In questo momento non ci sono prove che WhatsApp Business nel suo insieme sarà posto dietro un abbonamento dopo l’arrivo di questo abbonamento: WhatsApp è un servizio gratuito e (si spera) rimarrà tale. Potremmo pensare al piano in arrivo come più simile a Twitter Blue, un’offerta che garantisce agli abbonati l’accesso a funzionalità e vantaggi esclusivi mentre coesiste insieme al livello gratuito.

È bene precisare che questa è una funzione del tutto diverse rispetto a quella del multi account che permetterà di usare WhatsApp su due smartphone differenti usando lo stesso numero di telefono.

