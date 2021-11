WhatsApp Web disponibile anche senza uno smartphone connesso

WhatsApp è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo con oltre 2 miliardi di utenti attivi. Nonostante ciò, il suo sviluppo procede un po’ a rilento rispetto ad altri servizi di messaggistica. Gli sviluppatori però stanno finalmente introducendo un’importante funzionalità promessa da luglio, ovvero la rimozione del requisito di avere uno smartphone connesso alla stessa rete WiFi per l’utilizzo su dispositivi desktop (a 6 anni dall’iniziale introduzione).

Come alcuni di voi già sapranno, se volete usare WhatsApp sul PC desktop, dovete avere il vostro smartphone connesso a Internet per sincronizzare le tue conversazioni.

La nuova funzionalità in fase di beta test da diversi mesi consente agli utenti di WhatsApp di disabilitare il requisito e di eseguire WhatsApp su qualsiasi dispositivo collegato senza che lo smartphone sia connesso a Internet.

Ti potrebbe interessare: WhatsApp permetterà di cancellare i messaggi in qualsiasi momento

Per il momento, c’è un limite di quattro dispositivi che possono essere collegati a WhatsApp contemporaneamente. Coloro che hanno ricevuto l’aggiornamento dovrebbero trovare la nuova funzionalità nella scheda “Dispositivi collegati”. Una volta abilitato, WhatsApp rimuoverà tutti i dispositivi precedentemente collegati, quindi dovranno essere aggiunti nuovamente seguendo le istruzioni dell’app.

Dopo aver aggiunto tutti i dispositivi che si desidera utilizzare, non si avrà bisogno che lo smartphone sia connesso a Internet per sincronizzare la conversazione o avere accesso all’app. Tenete presente che questa feature non funzionerà sui tablet e che ci sono alcune limitazioni sugli iPhone, come il fatto di non poter eliminare le conversazioni sui dispositivi connessi.

Ultimo ma non meno importante, per motivi di sicurezza, se non si apre WhatsApp sullo smartphone principale per 14 giorni, l’app disconnetterà automaticamente tutti gli altri dispositivi che dovranno essere aggiunti nuovamente.

VIA