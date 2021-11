Le migliori offerte Blackview per l’evento 11.11

Se il Black Friday e il Cyber Monday stanno al mercato statunitense, è l’evento 11.11 che maggiormente riguarda il mercato orientale. Tuttavia, grazie alla globalizzazione e alla volontà di raggiungere quanti più clienti possibili nel mondo, tutte queste ricorrenze sono state trapiantate anche qui in Italia. A questo proposito, vi segnaliamo che Blackview, azienda conosciuta per i suoi smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo, ha organizzato su Aliexpress una campagna promozionale per l’11.11 con un sacco di offerte da non lasciarsi scappare.

Blackview BL5000 è il primo smartphone gaming rugged Dual 5G al mondo. È dotato di CPU Octa-Core Dimensity 700, memoria da 8 GB + 128 GB e sistema di raffreddamento a liquido, il che consente di giocare a molti giochi mainstream senza problemi e ottenere un’esperienza migliore. È venduto su Aliexpress a 233 € con uno sconto del 46% sul prezzo di listino.

Blackview A100 è un altro telefono di punta dell’azienda che lo descrive come come “lo smartphone più veloce per scattare foto sotto i 200 euro“. Questo modello è disponibile su Aliexpress a 116€ durante la promozione.

Il telefono Blackview Oscal C20 viene venduto a soli 42 € su Aliexpress, il che rappresenta uno dei prezzi più bassi per uno smartphone. Potrebbe essere un regalo di Natale perfetto per i bambini.

Blackview BV4900 Pro 4+64GB è uno smartphone rugged che fa del rapporto qualità prezzo il suo cavallo di battaglia. Lo si può acquistare a soli 95€ su Aliexpress.

Allo stesso modo, il modello Blackview BV9900 Pro 8 + 128 GB offre una potenza leggermente superiore insieme a una fotocamera termica e può essere acquistato a 341 € su Aliexpress.

Ma Blackview non è un’azienda che realizza solo smartphone. Fra le offerte per l’11.11, nel suo catalogo troviamo anche il Blackview Tab 10 4G in configurazione 4GB+64GB, tablet dal costo di appena 129 €.

Il Blackview X5 Outdoor Smartwatch da uomo/donna con cassa rotonda è venduto a soli 26 € con spedizione gratuita. Se non vi piace lo smartwatch rotondo, il modello R3 con cassa quadrata ha un prezzo di 22 €.

Infine, come ogni altra azienda che si occupa di elettronica di consumo, anche Blackview ha nel suo catalogo una serie di auricolari TWS. In particolare, sono disponibili i modelli Blackview Airbuds 1 per 16,54 € e Blackview Aribuds 3 per 17,23 € su Aliexpress.