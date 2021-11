Come trasferire i dati WhatsApp da Android a iPhone con AnyTrans

Ecco una guida passo passo su come trasferire i dati WhatsApp da uno smartphone Android ad un iPhone utilizzando il software AnyTrans.

Da quando Apple ha lanciato il primo iPhone nel 2007, il form factor degli smartphone è rimasto pressoché invariato. Adesso gli smartphone sono più grandi, più potenti e con fotocamere migliori ma, fondamentalmente, si tratta sempre di un parallelepipedo con cui interagire attraverso uno schermo touch. Ciò che li separa per la maggior parte è il sistema operativo: da un lato troviamo Apple che produce gli iPhone con iOS mentre dall’altro troviamo qualsiasi altro produttore che sviluppa smartphone basati su Android, sistema operativo sviluppato da Google.

I due sistemi operativi sono molto evoluti ma, per cause commerciali, non sono molto interoperabili. Ciò significa che, nel caso si volesse passare da uno smartphone Android a un iPhone (o viceversa), si presenterebbe il problema di come trasferire i dati come foto, musica, video, messaggi e contatti dall’uno all’altro. Fortunatamente iMobie, azienda fondata nel 2011, ha sviluppato il software AnyTrans che si occupa di semplificare il trasferimento dei dati da una piattaforma all’altra.

Cos’è AnyTrans e quanto costa

AnyTrans è un software sviluppato per Windows e macOS che consente di semplificare il trasferimento di tutta una serie di dati da uno smartphone Android a un iPhone (o viceversa).

Gli sviluppatori del servizio danno una perfetta descrizione: “Organizza in modo intelligente diversi tipi di foto e video di iPhone in diverse cartelle, come Live Photos, Selfie, Slo-Mo, Time-lapse o album che hai creato. In questo modo puoi individuare rapidamente quelle che desideri e trasferirli sul computer per categoria con un solo clic”.

Un’altra cosa molto interessante è che il download di AnyTrans è del tutto gratuito, con la possibilità di sbloccare funzioni aggiuntive secondo un listino prezzi in abbonamento che non è nemmeno tanto elevato:

Piano annuale a 49,99 euro 39,99 euro

Piano a vita (1 PC o Mac) a 69,99 euro 49,99 euro

Piano Familiare a vita (5 PC o Mac) a 99,99 euro 69,99 euro

Come trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone usando AnyTrans

WhatsApp è ormai il sistema di comunicazione più utilizzato al mondo e una delle cose più frustranti è il non poter trasferire le chat e i media da uno smartphone Android a un iPhone. Infatti, il backup ufficiale disponibile nell’applicazione (da qualche settimana anch’esso crittografato) non consente di trasferire le conversazioni. AnyTrans elimina qualsiasi problema consentendo il trasferimento di tutti i dati WhatsApp in appena 6 passaggi:

Scarica AnyTrans sul tuo computer attraverso il link. Collega il tuo smartphone Android e il tuo nuovo iPhone al computer tramite cavo USB. Apri AnyTrans e fai clic sulla modalità “Gestore Messagi Social”.

Clicca su “WhatsApp al Dispositivo” e successivamente su “Trasferisci Adesso” per andare avanti.

Dalla lista di sorgenti seleziona il tuo smartphone Android come telefono di origine e il tuo nuovo iPhone come telefono di destinazione. Dopo di che fai clic sul pulsante “Continua” per inizializzare il trasferimento delle chat di WhatsApp sul tuo nuovo iPhone.

Per poter proseguire al passaggio successivo, è necessario effettuare il backup dei dati dallo smartphone Android (segui le immagini qui sopra come aiuto)

Installa WhatsApp sul tuo nuovo iPhone, accedi con il tuo numero di telefono e clicca su “Ripristina”. Fare clic su Continua in AnyTrans per iniziare il trasferimento dei dati verso l’iPhone.

In base alla quantità di chat e di foto/video presenti su WhatsApp, il tempo necessario ad AnyTrans per il trasferimento verso il nuovo iPhone può variare.