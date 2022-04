Android TV 13 ridurrà i consumi energetici delle Smart TV

Google tende a rilasciare una nuova versione di Android TV un mese o due dopo aver rilasciato la build finale di Android su cui sarà basato il sistema operativo. L’anno scorso, ha rilasciato Android TV 12 circa un mese dopo che Android 12 è arrivato sui telefoni Pixel. Sebbene la società non abbia ancora annunciato Android TV 13, due dei suoi cambiamenti significativi sono stati già svelati: supporto Picture-in-Picture esteso e modalità standby a basso consumo energetico.

Android TV supporta già la modalità Picture-in-Picture, con il rapporto di aspetto predefinito a 1,777778:1, ideale per la visualizzazione di contenuti 16:9. Gli sviluppatori, tuttavia, possono creare finestre PiP con proporzioni inferiori a 1:2,39 o superiori a 2,39:1, se necessario. Come notato da Mishaal Rahman di Esper, Google migliorerà ulteriormente questa funzione in Android TV 13 consentendo agli sviluppatori di creare finestre PiP più piccole o più grandi di queste proporzioni. Inoltre, un nuovo metodo Activity – setPreferDockBigOverlays – in Android 13 punta alla possibilità per gli utenti di agganciare la casella PiP insieme all’attività principale in modo che “entrambe le finestre siano ovvie per l’utente”.

Android 13 contiene anche una nuova “modalità standby a basso consumo” pensata per Android TV. La funzione disabiliterà i wakelock e impedirà alle app di accedere alla rete quando è attiva. Questa sarà un’aggiunta utile poiché le app non devono accedere a Internet o creare wakelock non necessari quando la TV è spenta o in stato di standby. Dovrebbe anche portare a una riduzione dell’utilizzo della larghezza di banda e ridurre il consumo di energia della smart TV.

Queste restrizioni verranno temporaneamente rimosse durante determinate finestre di sospensione, assicurando che le app non si interrompano completamente in questa modalità.

Se Google si attiene alla stessa sequenza temporale dell’anno scorso, dobbiamo aspettarci che Android TV 13 venga annunciato a novembre. La maggior parte dei produttori di TV impiega del tempo per lanciare una nuova build di Android TV, quindi molto probabilmente nel concreto se ne riparlerà nel 2023.

VIA