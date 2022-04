Come tracciare in maniera anonima e privata gli allenamenti con OpenTracks

OpenTracks è un’applicazione che permette di tracciare in maniera anonima e privata gli allenamenti.

La presenza del chip GPS negli smartphone moderni ha aperto un mondo di possibilità agli atleti che vogliono tracciare in maniera precisare i dati dei propori allenamenti all’aperto. Dal ciclismo alla corsa, arrivando anche alla semplice passeggiata, l’uso dello smartphone ci mette davanti a tutta una serie di dati molto interessanti. Sfortunatamente però, nella maggior parte dei casi questi dati non rimangono privati.

Da Strava ad Adidas Running (ex Runtastic) e alle molte applicazioni presenti sul Play Storew sviluppate per tenere traccia degli allenamenti, la maggior parte raccoglie un sacco di dati sulla nostra persona. È per questo che, nella nostra serie di guida sulla sicurezza informatica e sulla privacy, abbiamo sentito la necessità di segnalarvi un’app che permette di tenere traccia degli allenamenti senza tuttavia raccogliere dati sulla persona. Come nostro solito, l’app da noi selezionate è open source e funziona perfettamente anche senza una connessione a internet. Ma bando alle ciance, la nostra scelta per un monitoraggio degli allenamenti rispettoso della privacy è Open Tracks.

OpenTracks è un’applicazione open source disponibile sullo store di F-Droid (qui la nostra guida su come installarlo) molto leggera e anche un po’ spartana dell’interfaccia utente ma che comunque fa egregiamente il proprio lavoro.

Sul fronte estetico non c’è molto da segnalare se non che supporta pienamente la Dark Mode e che permette di creare versioni personalizzate della dashboard visibile durante gli allenamenti.

Chiaramente l’app permette di esportare i dati in formato .gpx, ovvero lo standard accettato da tutte le altre applicazioni di questo genere (anche Strava).

L’unico appunto che facciamo ad Open Tracks è la necessità di una seconda applicazione per poter visualizzare la traccia GPS al di sopra di una mappa. L’app in questione si chiama OSM Dashboard for OpenTracks e sfrutta le mappe di OpenStreetMaps.

Nel caso foste interessati, vi basterà cliccare su questo link oppure ricercare l’applicazione OpenTracks direttamente dal cliuent F-Droid del vostro smartphone.