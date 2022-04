Come scaricare i giochi Netflix disponibili per Android

Netflix non è più un servizio solamente di streaming video. Da alcuni mesi a questa parte infatti sta offrendo anche un catalogo di giochi che gli abbonati possono scaricare liberamente. Ma come si fa a scaricare i giochi Netflix disponibili per Android. In questa guida è proprio quello che vi mostreremo.

Netflix vuole andare oltre lo streaming video e sta attualmente diversificando la sua libreria digitale con i giochi per dispositivi mobili. L’azienda multimiliardaria è fiduciosa di poter fornire il miglior servizio di gaming disponibile su mobile, avendo speso molto per garantire che solo giochi di alta qualità vengano portati sulla piattaforma, spiegando il recente aumento dei prezzi negli USA e in Canada.

I giochi disponibili su Netflix vanno scaricati sullo smartphone, a differenza di quelli proposti da Google Stadia o Xbox Game Pass che devono essere giocati in streaming. L’offerta di Netflix è molto simile, su questo fronte, a quella di Apple Arcade sugli iPhone.

Tutti i giochi offerti da Netflix sono:

Senza pubblicità.

Senza costi aggiuntivi.

Senza acquisti in-app.

Prima di procedere con la guida, è bene tenere presente che per installare questi giochi, è necessario avere accesso a un abbonamento Netflix e a uno smartphone dotato di Android 8.0 o successivo.

Guida al download dei giochi Netflix

Detto ciò, ecco la procedura:

Scaricare e installare l’app Netflix dal Google Play Store

Avviare l’app e accedere utilizzando le proprie credenziali di accesso.

Nella home page dell’app, tocca Giochi sulla barra degli strumenti in basso.

Da questa sezione è possibile sfogliare o cercare i giochi che si vogliono scaricare. Si possono anche guardare i trailer su questa pagina.

Una volta deciso il gioco, toccare l’immagine dello stesso. Dalla schermata dettagliata del gioco, bisogna toccare su “Ottieni”

Si verrà reindirizzati alla pagina dedicata del Play Store. Toccare Installa per iniziare a installare il gioco.

Una volta installato, il gioco sarà disponibile nella home screen dello smartphone.

Insomma, Netflix non bypassa affatto il Play Store ma è solo una “vetrina di lancio” per i giochi. Ciò significa che, conoscendo il nome del gioco, ci si può recare direttamente nel Play Store e installare il gioco da lì.