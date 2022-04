YouTube Shorts in arrivo sui tablet Android e sugli iPad

YouTube ha confermato ufficialmente che gli Shorts stanno per arrivare anche sui tablet Android e sugli iPad.

Le app dei social media prendono in prestito funzionalità l’una dall’altra per stare al passo con le tendenze. Snapchat, Instagram, TikTok e YouTube hanno aggiunto da molto tempo nuove funzionalità con funzionalità simili, cosa che è diventata molto comune negli ultimi due anni per molti altri settori.

Introdotti nel 2020, gli Shorts, la versione di YouTube dei video in formato breve di TikTok, hanno accumulato cinque trilioni di visualizzazioni totali a gennaio 2022 (grazie anche a modifiche apposite della UI). Il numero include tutte le piattaforme in cui sono disponibili questi video brevi. Ma ciò non include i tablet, in quanto non supportano ancora la funzione. Tuttavia, i fan di YouTube saranno felici di sapere che gli Shorts arriveranno presto su tablet Android e iPadOS.

Sebbene non saranno disponibili su entrambe le piattaforme contemporaneamente, almeno sappiamo che YouTube prevede di renderli disponibili sui tablet nel corso delle prossime settimane. Secondo YouTube, l’accesso agli Shorts dovrebbe essere implementata sulle app di YouTube per tablet Android e iOS “nelle prossime settimane”.

Una volta che la nuova funzione sarà disponibile, gli utenti in possesso di tablet dovrebbero vedere una scheda dedicata all’interno dell’app YouTube in maniera simile a quanto fanno già gli utenti in possesso di uno smartphone.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che YouTube ha aumentato a dismisura la quantità di pubblicità presente sulla propria piattaforma. Per eliminare questo fastidio, vi invitiamo a visualizzare il nostro articolo approfondito su come guardare YouTube su Android senza alcuna pubblicità (compresi gli Shorts).

VIA