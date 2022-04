Into the Dead 2: Unleashed disponibile nella libreria gaming di Netflix

A due settimane dall’annuncio ufficiale, Netflix ha introdotto nella propria libreria gaming anche il tanto atteso Into The Dead 2: Unleashed.

Questo titolo è sviluppato della stessa software house di Shatter Remastered. Mentre Netflix si è concentrato principalmente su titoli casual per un vasto pubblico, Into The Dead 2 sembra ricco di azione, con il giocatore che corre per evitare l’invasione degli zombi.

Usa qualsiasi mezzo per salvare la tua famiglia e sopravvivere all’apocalisse zombi in questo avvincente sparatutto d’azione! A cosa ricorrerai per salvarti la pelle? Sfruttando un arsenale di armi letali, dovrai respingere i sempre più minacciosi zombi attraversando terreni insidiosi. In un mondo in cui nessuno è al sicuro, fai il possibile per sopravvivere. Sfigura, annienta ed elimina i morti viventi… l’importante è andare avanti.

Fra le caratteristiche chiave di Into The Dead 2: Unleashed troviamo:

Storia in continua evoluzione con vari capitoli carichi d’azione, dozzine di ambientazioni e centinaia di sfide.

Armi potenti e bonus munizioni. Sblocca e migliora armi corpo a corpo, armi da fuoco, esplosivi e molto altro!

Gameplay diversificato: spara da postazioni militari, annienta gli zombi dalla cima di un veicolo, pugnalali per sopravvivere o rischia la vita inseguendoli a piedi.

Molteplici ambientazioni coinvolgenti: scopri tutte le location, da giacimenti petroliferi a basi militari passando per campeggi e comunità agricole rurali.

Minacce zombi sempre crescenti: adatta le tue tattiche per sterminare le orde di zombi armati che avanzano rapidamente.

Eventi aggiuntivi della storia: esplorali tutti, dalle foreste in fiamme alle vette ghiacciate delle montagne

Modalità eventi giornalieri e speciali: dimostra le tue abilità per vincere premi esclusivi.

Fedeli amici a quattro zampe lottano contro gli zombi e ti proteggono sul campo.

Modalità di gioco delle campagne offline

Nel caso foste abbonati a Netflix, potete procedere al download di Into The Dead 2: Unleashed attraverso il nostro app box sottostante: