Ubisoft annuncia Rainbow Six Mobile per Android e iOS

Ubisoft ha annunciato che sta portando il suo popolare FPS tattico, Rainbow Six Siege, su dispositivi mobili. La società afferma che la versione mobile del gioco, giustamente chiamata Rainbow Six Mobile, porterà il gameplay principale delle versioni PC e console su dispositivi iOS e Android.

Secondo l’annuncio di Ubisoft, Rainbow Six Mobile sarà un “gioco FPS competitivo e tattico con due squadre da 5: attaccanti e difensori“, proprio come il titolo originale. Ma, nonostante le somiglianze, la versione mobile non sarà un porting one-to-one delle versioni PC/console con interfaccia utente e controlli ottimizzati per i touch screen. Invece, Ubisoft ha costruito la versione mobile da zero pensando all’usabilità mobile.

Grazie a ciò, il gioco offrirà un sistema di controllo del gameplay completamente nuovo, ottimizzazioni dell’interfaccia utente per dispositivi mobili e immagini di gioco ottimizzate.

Welcome Operators to Rainbow Six Mobile!

Rainbow Six Mobile will bring the same tactical shooter gameplay that you love to your mobile devices.

Sign-up now to receive the latest updates and get a chance to play before the release 👇https://t.co/Jvbs6dHXau pic.twitter.com/gWjH2I2bSm

