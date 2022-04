Kombinera di Atari disponibile ufficialmente sul Play Store | Download

Annunciato all’inizio di marzo, l’atteso ritorno di Atari nel mondo dei videogames è finalmente effettivo con la disponibilità al download (e all’acquisto) di Kombinera sul Play Store.

Kombinera ed è un puzzle platform con una grafica semplice che sembra davvero un vero e proprio gioco Atari. La preview qui sotto offre un rapido assaggio di Kombinera in azione.

Controlla più palline colorate simultaneamente in questo sconvolgente platform con puzzle. Sta a te combinare ogni pallina e completare ogni livello pericoloso. Riuscirai a risolverli tutti? Riuscirai a salvare il King Kombine dalla Kave of Kaos?

Il gioco è un puzzle platform in cui bisogna navigare più palline all’unisono attraverso i 300 livelli del gioco. Il trucco è combinare queste palline in una certa gerarchia per evitare i molti ostacoli del gioco, ed è così che bisogna risolvere ogni enigma.

Avanza attraverso 300 puzzle sempre più complessi.

Incontra nuovi pericoli e abilità.

Rigioca i livelli per raggiungere il miglior tempo.

Prendi gli oggetti collezionabili per sbloccare nuovi livelli

Stile visivo neon vivace accompagnato da tracce audio elettroniche.

Storia emozionante, profonda, complessa e commovente.

Comandi accessibili.

Purtroppo Kombinera sta venendo offerto al prezzo di 7,99 euro, il che scoraggerà molti che vorrebbero provare il titolo. Visto il business model di molti altri publisher, ci saremmo aspettati un gioco free-to-play con l’inserimento di pubblicità e acquisti in-app (magari proprio per rimuovere la pubblicità). Ad ogni modo, con 300 livelli in cui avventurarsi, il contenuto certo non manca.

Nel caso foste interessati a Kombinera, il nostro app box sottostante vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store di Android.