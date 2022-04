Come usare Amazon Drive e Amazon Photos per fare il backup delle proprie foto

Quando pensate ad Amazon, probabilmente presumete che l’azienda si concentri principalmente sulla sua vetrina online e su vari prodotti per la smart home basati su Alexa. Ma c’è molto di più nell’ecosistema Amazon, e questo include assicurarsi che i file dei clienti siano sottoposti a backup. L’azienda ha in realtà due diverse app sul Play Store che si possono utilizzare per evitare che tutti i file importanti vadano persi. Parliamo di Amazon Drive e Amazon Photos.

Usare Amazon Drive per eseguire il backup di foto e file dal tuo telefono Android

Se avete un account Amazon, avete già un account Amazon Drive, anche se non lo sapevate. Per impostazione predefinita, Amazon fornisce fino a 5 GB di spazio di archiviazione gratuito che si possono utilizzare fra i servizi Drive e Photos. Tuttavia, ci sono anche opzioni aggiuntive (a pagamento) se avete bisogno di più dello spazio di archiviazione incluso, rendendo questa un’alternativa piuttosto impressionante ad alcune delle migliori soluzioni di archiviazione cloud.

Se siete interessati a fare una prova, ecco come potete utilizzare Amazon Drive per eseguire il backup di foto e file.

Scaricate e aprite l’app Amazon Drive sul vostro telefono.

Accedete all’app con le informazioni dell’account Amazon.

Toccate i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra.

Toccate Carica.

Selezionate una delle seguenti opzioni: Scatta una foto, Scatta un video, File o Aggiungi foto e video.

Quando richiesto, toccate “Consenti” per consentire ad Amazon Drive l’accesso ai file.

Selezionate i file che desiderate caricare.

Toccate il pulsante “Carica” nell’angolo in basso a destra.

Consigliamo di lasciare l’app Amazon Drive aperta mentre carichi i file. A volte, Android può “chiudere” le app in esecuzione in background e sicuramente non vorreste che ciò accadesse nel mezzo di un caricamento.

Usare Amazon Photos per eseguire il backup di foto e video dal tuo telefono Android

Nel caso in cui le vostre esigenze di backup si limitassero a foto e video, Amazon offre anche il servizio Photos con tanto di caricamento automatico dei nuovi scatti.

Questo è leggermente diverso dall’app Drive, poiché non sarete in grado di caricare documenti. Ma il vantaggio aggiuntivo è che potete sincronizzare l’app Amazon Photos con Fire TV o Echo e vedere una galleria delle vostre foto sulla TV.

Aprite l’app Amazon Photos sul telefono.

Accedi all’app con le informazioni del vostro account Amazon.

Toccate il pulsante OK per iniziare.

Quando richiesto, toccate il pulsante “Consenti” per fornire all’app l’accesso alle foto e ai video.

Nella barra degli strumenti in basso, toccate il pulsante Altro.

Toccate Impostazioni.

Selezionate “Salvataggio automatico” nella parte superiore della pagina.

Toccate gli interruttori accanto a Foto e video.

Come potete vedere, l’utilizzo di questi due servizi è davvero molto semplice.

Prima di lasciarvi però, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida approfondita su come utilizzare MEGA Drive, servizio di cloud storage che ha funzioni simili ad Amazon Drive e Photos ma che offre una maggiore privacy dei dati.

