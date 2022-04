Samsung potrebbe avviare il beta test della OneUI 5 basata su Android 13 già a luglio

Samsung ha esteso enormemente i propri sforzi nel rilasciare aggiornamenti software tempestivi e prolungati per i propri smartphone. Al di là del supporto garantito per 4 anni (4 aggiornamenti di Android, 4 anni di aggiornamenti di sicurezza), l’azienda è diventata molto più tempestiva rispetto a una volta nel rilasciarli. A questo proposito, con Android 13 potrebbe andare ancora oltre, visto che sta pensando di avviare il beta test della OneUI 5 basata proprio sul nuovo OS già dal mese di luglio.

La linea temporale provvisoria proviene da fonti della redazione di SamMobile, che notano che mentre l’obiettivo in questo momento è luglio, potrebbero esserci ancora ritardi. Sebbene non ci siano notizie su un ETA per l’eventuale rilascio pubblico, un programma beta anticipato potrebbe consentire a Samsung di prepararlo molto prima del solito.

Per riferimento, l’anno scorso il programma beta della One UI 4 è stato annunciato a settembre, seguito dal rilascio pubblico a metà novembre. Google ci ha fatto iniziare con le anteprime per sviluppatori di Android 13 a febbraio. La prima beta pubblica per i telefoni Pixel dovrebbe essere rilasciata alla fine di questo mese, con il sistema operativo che raggiungerà la stabilità a luglio, con il rilascio ufficiale ad agosto.

Google ha impiegato un po’ più tempo del previsto l’anno scorso per rilasciare Android 12, ed è del tutto possibile che potremmo vederlo fare qualcosa di simile questa volta. Ciò potrebbe consentire ulteriormente a Samsung di ridurre il divario tra la versione pubblica di Android 13 per i telefoni Pixel e le proprie versioni per i dispositivi Galaxy.

La tempistica di Android 13 significa anche che i prossimi dispositivi flessibili dell’azienda coreana, Fold4 e Flip4, non verranno lanciati con la OneUI 5. Invece, questo rapporto afferma che probabilmente eseguiranno l’interfaccia utente One 4.1.1 basata su Android 12L con miglioramenti specifici per tale form factor.

Questo non dovrebbe sorprendere poiché questo è esattamente quello che è successo anche l’anno scorso: il Galaxy Z Fold3 e Flip3 sono stati lanciati con One UI 3.1.1 basata su Android 11 e sono stati aggiornati ad Android 12 pochi mesi dopo.

In base al track record di Samsung, la beta della One UI 5 basata su Android 13 dovrebbe essere prima disponibile per la serie Galaxy S22, con il programma che probabilmente si espanderà lentamente su più dispositivi nei mesi successivi.

