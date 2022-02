Samsung promette 4 aggiornamenti di Android per i nuovi top gamma

Samsung è migliorata molto in termini di implementazione degli aggiornamenti software per i suoi smartphone e ora l’azienda sta facendo un passo avanti promettendo di offrire 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android per gli ultimi smartphone della serie Galaxy S22.

All’evento Galaxy Unpacked, il colosso sudcoreano ha confermato che la gamma Galaxy S22 e altri dispositivi recenti dell’azienda verranno aggiornati alle ultime versioni di Android per quattro generazioni. Ciò significa che gli utenti riceveranno nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza su tutta la linea per un tempo più lungo rispetto a quello che è attualmente lo standard del settore.

La maggior parte degli smartphone lanciati in questi mesi hanno la promessa di due anni di aggiornamenti della versione Android. Dal canto suo, Samsung aveva promesso 3 aggiornamenti di Android nell’agosto del 2020. Adesso però l’asticella è ancora più alta.

Con il supporto a lungo termine, la vita utile dei dispositivi sarà estesa, mantenendo il dispositivo nelle mani del cliente per un tempo più lungo (senza richiedere operazioni di modding particolari). Lo sviluppo sembra essere in linea con la campagna di marketing “Together for Tomorrow” di Samsung per promuovere la sostenibilità.

Samsung ha confermato 12 dispositivi che riceveranno aggiornamenti del sistema operativo Android per almeno 4 anni. Oltre alla gamma Galaxy S22 e alla serie Galaxy Tab S8, i dispositivi nell’elenco includono la gamma Galaxy S21 lanciata lo scorso anno, nonché Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

L’impegno di Samsung è interessante e impressionante dato che Google stessa promette solo tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android per i suoi smartphone di punta della serie Pixel 6. Tuttavia, il gigante dei motori di ricerca ha promesso cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

