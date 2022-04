Il primo smartphone flessibile di OnePlus sarà molto simile ad OPPO Find N

Dopo il lancio di OnePlus 10 Pro in Italia, il colosso cinese si sta già preparando al lancio del suo primo smartphone flessibile. Senza grosse sorprese, questo sarà basato sul modello Find N di OPPO, azienda “sorella” sotto la parent company BBK.

Questo è stato il modus operandi di OnePlus per un po’ di tempo (come del restop fanno Redmi e POCO nei confronti di Xiaomi), ma la fonte afferma che il primo smartphone pieghevole OnePlus sarà quasi identico al carino e dalle dimensioni ergonomiche Oppo Find N. Quindi il tutto potrebbe essere solo una questione di fornire la sua disponibilità globale sotto un brand più riconoscibile come OnePlus.

OnePlus is working on a foldable smartphone similar to OPPO Find Nhttps://t.co/337rZbHvGH — Pricebaba (@Pricebaba) April 8, 2022

D’altra parte, il terzo marchio sotto il conglomerato BBK Holding, Vivo, rilascerà presto a sua volta un telefono pieghevole che, a giudicare dai render trapelati, avrà un aspetto piuttosto diverso.

Il Vivo X Fold dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore e sfoggiare un display principale da 8″ con risoluzione 1440p e refresh rate a 120Hz con un formato quadrato di 4:3,5. A 6,5 pollici, il suo schermo esterno e le dimensioni complessive saranno molto più grandi di Find N, quindi l’X Fold potrebbe essere posizionato come un costoso top gamma pieghevole, data anche la presunta fotocamera con zoom a periscopio 5x che dovrebbe avere.

Questa è una strategia diversa da quella che perseguirà OnePlus con il suo smartphone flessibile sosia di Find N, che è uno dei pieghevoli più convenienti al momento e la sua versione globale a marchio OnePlus potrebbe benissimo essere lanciata a un prezzo ancora più basso.

