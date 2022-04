Samsung Galaxy S5 con Android 12L grazie a LineageOS 19.1 (Unofficial)

Dopo aver resuscitato il Nexus 7 2013, un’altra versione Unofficial di LineageOS 19.1 basata su Android 12L è stata rilasciata per l’ex trop di gamma Samsung Galaxy S5.

Google ha rilasciato la versione stabile di Android 12L il mese scorso e con essa è arrivata anche la versione ufficiale del codice sorgente in AOSP. Ciò significa che gli sviluppatori indipendenti di tutto il mondo possono iniziare a compilare custom ROM basandosi sull’ultimo aggiornamento di Android.

Per coloro che vogliono armeggiare con una prima build di Android 12L, ora lo si può fare sul venerabile Samsung Galaxy S5 (è stato lanciato nel 2014). Proprio come abbiamo previsto più e più volte, il Samsung Galaxy S5 continua ad essere il migliore amico di un maniaco del flash anche dopo molti anni. Questa volta, il telefono ha ricevuto un assaggio di Android 12L attraverso una build non ufficiale di LinegesOS 19.1.

Questa build sperimentale è stata sviluppata del membro senior di XDA khalvat, così come dall’intero team di LineageOS che è impegnato a dare forma alla prossima major release (questa è una versione modificata rispetto al progetto LineageOS 18.1). La ROM offre agli utenti del dispositivo la possibilità di provare l’ultima versione di Android disponibile in questo momento.

La ROM sembra abbastanza stabile per una build iniziale, ma molti sarebbero d’accordo sul fatto che non è esattamente qualcosa che si consiglia di utilizzare nel quotidiano sul Samsung Galaxy S5 nel suo stato attuale.

Ad ogni modo, potete eseguire il download della custom ROM a questo link, mentre per l’installazione vi rimandiamo alla nostra guida di approfondimento dettagliata. Sappiate che non sono ancora disponibili le Google Apps adatte, per cui evitate di flasharle.