La miglior alternativa open source a Google Drive

Google Drive, come molte altre applicazioni del colosso americano, arriva pre-installata su praticamente tutti gli smartphone Android. E molti studi hanno dimostrato come le persone tendono prevalentemente ad utilizzare le app che sono già presenti sullo smartphone rispetto che cercare delle alternative. Questo dà un potere molto elevato nelle mani di Google, motivo per cui in questa guida vi mostriamo qual è la miglior alternativa a Google Drive per quanto riguarda l’archiviazione di dati sul cloud. Spoiler alert, si tratta di MEGA.

MEGA è un servizio di archiviazione cloud e file hosting offerto da MEGA Limited, una società con sede ad Auckland, in Nuova Zelanda. Il servizio è offerto tramite web app su desktop e tramite app specifica su Android e iOS.

Il sito Web e il servizio sono stati lanciati il ​​19 gennaio 2013 da Kim Dotcom, insieme al direttore tecnico, direttore e co-fondatore Mathias Ortmann, al direttore marketing Finn Batato e Bram van der Kolk.

MEGA è noto non solo per essere il più grande spazio di archiviazione cloud gratuito, con i suoi 20 GB di allocazione di default, ma anche fra i più privati e sicuri sul fronte commerciale grazie alla crittografia end-to-end.

I dati sui servizi MEGA vengono crittografati end-to-end lato client utilizzando l’algoritmo AES. Poiché MEGA non conosce le chiavi di crittografia dei file caricati, non può decrittografare e visualizzarne il contenuto. Pertanto, esattamente come Bitwarden sul fronte dei password manager, non è possibile recuperare i dati se ci si dimentica la password principale.

Crittografando i file, MEGA può lavorare con un numero maggiore di società di hosting di dati in tutto il mondo, diminuendo la probabilità di un attacco hacker e di un furto di dati. L’azienda utilizza anche la tecnologia CloudRAID, il che significa che i file vengono suddivisi in parti di dimensioni più o meno uguali e archiviati in paesi diversi.

In termini di usabilità sullo smartphone, MEGA supporta il “Camera Upload” per salvare in automatico le foto (e opzionalmente anche i video) scattate con lo smartphone sul cloud, così come anche la condivisione tramite link.

Fra i principali vantaggi di MEGA nei confronti di Google Drive troviamo:

Maggiore quantità di archiviazione per gli account gratuiti (20 GB vs 15 GB)

Crittografia totale dei dati (su Drive è del tutto assente)

Codice totalmente open source dei vari client

Il nostro consiglio è quello di abbandonare l’uso di Google Drive e affidarsi a MEGA, sia per il maggior quantitativo di dati sia per la sua trasparenza.

L’applicazione di MEGA è disponibile gratuitamente sul Play Store e la potete scaricare dal seguente app box.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata ai nostri articoli di approfondimento su come diventare meno dipendenti dai servizi Google usando servizi open source e rispettosi della privacy: