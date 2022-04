Epic lancia RealityScan, app per la fotogrammetria e la creazione di oggetti 3D

Epic Games, azienda che sta dietro l’Unreal Engine e alla lotta contro i monopoli di Google ed Apple negli app store, ha introdotto l’app RealityScan. Si tratta di “un’app di scansione 3D gratuita che trasforma le foto degli smartphone in modelli 3D ad alta fedeltà“.

Epic ha sviluppato RealityScan insieme al creatore di RealityCapture, Capturing Reality (per niente confuso) e Quixel, di proprietà di Epic Games, il creatore di Megascans. RealityCapture è un software di fotogrammetria per la creazione di modelli 3D da fotografie non ordinate o scansioni laser senza cuciture, mentre Megascans è una libreria online che contiene scansioni ad alta risoluzione di cose del mondo reale.

RealityCapture è un software fotogrammetrico all’avanguardia in grado di ricostruire oggetti e scene di qualsiasi dimensione da immagini o scansioni laser, producendo scansioni 3D con una precisione e una qualità della mesh senza precedenti a velocità molte volte superiori rispetto ai software concorrenti. Ora in versione beta limitata, l’app RealityScan prende ciò che la gente ama di RealityCapture, una scansione 3D facile e veloce, e lo mette nel palmo della tua mano. L’acquisizione di risorse del mondo reale per le esperienze digitali è stata tradizionalmente complicata, tecnica e laboriosa, ma ora è semplice come sbloccare lo smartphone.

Fondamentalmente, una volta scansionata l’immagine, RealityScan crea un modello realistico quasi istantaneamente. Una volta fatto, le risorse finite possono essere caricate su Sketchfab, che è una piattaforma per pubblicare, condividere e vendere contenuti 3D, VR e AR. Abbastanza interessante, considerando che l’acquisizione di risorse del mondo reale per le esperienze digitali è stata tradizionalmente complicata, tecnica e laboriosa. Averlo nel proprio smartphone, anche solo attualmente in versione beta, è strabiliante.

Purtroppo per ora l’app RealityScan di Epic Games è disponibile solo per iPhone e iPad e non abbiamo alcuna informazione circa i tempi di arrivo su Android. Ad ogni modo, per partecipare potete unirvi al TestFlight e scaricare l’app da questo link.