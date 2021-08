Epic svela le “nefaste” strategie usate da Google per mantenere il suo “monopolio” col Play Store

Epic Games e Google si stanno scontrando da oltre un anno nelle aule dei tribunali, e la loro battaglia riguarda il modo in cui gli sviluppatori vendono app (e guadagnano) su Android. Ora un’ordinanza del tribunale ha reso pubblici alcuni documenti appena censurati nella causa in corso Epic vs Google, rivelando pubblicamente alcune delle azioni apparentemente anticoncorrenziali che Google stava intraprendendo per “limitare il contagio della concorrenza” e mantenere il Play Store fiorente.

Stando a queste accuse, Google stava facendo di tutto per mantenere gli sviluppatori utilizzando il Play Store (e sopportare che Google riducesse del 30% le loro entrate) e costringendo i produttori di smartphone a investire nell’ecosistema di Google.

Il Premier Device Program serviva a tenere lontani gli altri App Store

Ci sono diversi importanti spunti dalla denuncia di Epic. Uno di questi è la rivelazione del Premier Device Program che Google ha apparentemente lanciato nel 2019 con lo scopo di offrire incentivi ai produttori di smartphone per spedire i loro dispositivi con app e servizi Google pre-installati. Uno dei requisiti per questi dispositivi Premier era l’obbligatorietà a non includere “app con diritti di installazione APK” diversi da quelli di Google.

In breve, questo programma aveva lo scopo di scoraggiare gli OEM dal vendere telefoni forniti con app store differenti dal Google Play Store. Ma nella definizione di “App Store” Google include anche cose come il Fortnite Launcher che è stata utilizzata per installare il gioco senza ricorrere al Play Store. E in cambio di ciò, Google offriva agli OEM conformi vari incentivi finanziari, come un ulteriore 4% delle entrate di ricerca guadagnate sui dispositivi coperti, nonché bonus mensili e un bonus “Spesa di riproduzione” del 3-6% per alcuni OEM .

Secondo il documento, le aziende pienamente coinvolte nel programma Premier includono HMD Global (Nokia), LG e Motorola, oltre a Xiaomi, Sony, Sharp e alcune proprietà BBK (come OPPO, Vivio, OnePlus e Realme) in misura minore. Abbiamo anche la conferma che è stato il Premier Device Program a impedire a OnePlus di preinstallare l’Epic Games Store sui suoi telefoni.

Come Google ha costretto gli sviluppatori di giochi a rimanere nell’ecosistema del Play Store e non seguire l’esempio di Epic

Un altro nuovo dettaglio allettante riguarda il modo in cui Google ha anche cercato di impedire agli sviluppatori di giochi di seguire la strada di Fortnite per distribuire i loro giochi al di fuori del Play Store. L’iniziativa si chiamava Project Hug (noto anche come Games Velocity Program) e aveva lo scopo di “lanciare promozioni extra ai migliori sviluppatori di giochi”. Lo sforzo, secondo il documento, ha comportato accordi segreti multimilionari con oltre 20 importanti sviluppatori che erano i più propensi ad “abbandono il Play Store”. Fondamentalmente, Google non voleva che prendessero esempio da Epic Games e distribuissero app e giochi a utenti esterni al Play Store.

Il documento non entra nei dettagli sul tipo di incentivi che questi sviluppatori stavano ricevendo, ma secondo quanto riferito questo piano è stato presentato insieme al Project Banyan, una strategia per apparentemente “acquistare il Galaxy Store di Samsung”. Per non parlare dell’idea di acquisire Epic e rimettere le mani su Fortnite.

VIA