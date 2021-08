Nessuna rivoluzione fotografica con Samsung Galaxy S22 Ultra: stesse fotocamere dei Galaxy S21 Ultra?

Seppur la serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe portare enormi novità in termini di prestazioni grazie all’utilizzo del nuovo SoC Exynos 2200 con GPU AMD, nel reparto fotografico potrebbe lasciare molti delusi con il Samsung Galaxy S22 Ultra che potrebbe adottare essenzialmente le stesse fotocamere dell’attuale serie Galaxy S21.

Il Galaxy S21 Ultra, che è uno dei migliori smartphone per qualità fotografica, è dotato di un sensore principale da 108 MP, un modulo ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo periscopio da 10 MP con zoom ottico 10x e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Qualche giorno fa, il prolifico leaker Ice Universe ha affermato che il Galaxy S22 Ultra utilizzerà un sensore fotografico principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, un sensore con obiettivo periscopio da 12 MP e zoom ottico 10X e una fotocamera con teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3X. Insomma, le stesse identiche specifiche dell’attuale Galaxy S21 Ultra.

La redazione di Galaxy Club afferma che le fotocamere con teleobiettivo e periscopio saranno da 10 MP e non da 12 MP come suggerito dal leaker. Entrambe le fonti sono però sulla stessa pagina quando si tratta di altre specifiche della fotocamera principale.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus potrebbero ottenere un nuovo sensore della fotocamera

La pubblicazione olandese ha anche confermato le specifiche Galaxy S22 e S22 Plus fornite da Ice. Ciò significa che probabilmente avremo una fotocamera principale da 50 MP, un’unità ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3X.

Se questo suona come un passo indietro perché il Galaxy S21 e S21 Plus sono dotati di una fotocamera da 64 MP, non è apparentemente il caso, poiché Samsung probabilmente utilizzerà il nuovo sensore ISOCELL GN2 da 50 MP che è teoricamente in grado di sfornare immagini migliori, grazie alle sue dimensioni maggiori e pixel più grandi.

Per il resto, il Galaxy S22 Plus dovrebbe subire un downgrade in termini di capacità della batteria, passando dai 4800 mAh del Galaxy S21 Plusai 4.500 mAh del successore. Un rapporto precedente aveva affermato che l’S22 avrebbe subito la stessa sorte, con la batteria che si sarebbe ridotta da 4.000 mAh a 3.800 mAh.

Ciò non comporterà necessariamente una riduzione della durata della batteria, dato che si dice che gli smartphone di nuova generazione siano dotati di display più piccoli (6,06 pollici per Galaxy S22 e 6,55 pollici per Galaxy S22 Plus rispetto a 6,2 pollici di S21 e 6,7 pollici di S21 Plus) e un processore più efficiente (ed eventualmente display OLED Eco2 come quello del Galaxy Z Fold3).

