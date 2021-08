Samsung Galaxy Watch4 riceve il primo aggiornamento software

Nonostante la commercializzazione vera e propria dei nuovi Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic non inizierà fino al prossimo venerdì, il colosso coreano ha già rilasciato il primo aggiornamento software. Ciò significa che, coloro che acquisteranno uno dei due smartwatch, alla prima accensione e accoppiamento con lo smartphone riceveranno la notifica di aggiornamento.

Un po’ come la “patch del Day 1” a cui molti videogiocatori sono ormai abituati, l’aggiornamento appena rilasciato da Samsung per i suoi nuovi smartwatch basati su Wear OS va a risolvere una serie di bug presenti in precedenza, così come introdurre “nuove e/o migliori funzionalità”. L’aggiornamento in se ha un peso di 290MB e porta la versione software degli smartwatch alla R8xxXXU1BUH5.

Chiaramente l’aggiornamento dovrà essere scaricato dapprima sugli smartphone Android (gli iPhone non sono più supportati da Wear OS) attraverso l’applicazione Galaxy Watch e successivamente, mediante la connessione Bluetooth, essere trasferito agli smartwatch per l’installazione vera e propria.

Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic, oltre a essere i primi smartwatch ad equipaggiare la nuova versione 3.0 di Wear OS, sono anche i primi dispositivi a utilizzare il nuovo chip Exynos W920 di Samsung, con cui l’azienda promette prestazioni della CPU migliori del 20% e prestazioni della GPU 10 volte superiori rispetto al suo predecessore (grazie a un processore dual core Arm Cortex-A55 ad alte prestazioni e una GPU ARM Mali G68).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che entrambi gli smartwatch sono disponibili in pre-ordine con spedizioni a partire dal 27 agosto e con il seguente listino prezzi:

Watch 4: 40 mm LTE (Black, Silver, Gold): 319 euro 40 mm BT (Black, Silver, Gold): 269 euro 44 mm LTE (Black, Silver, Green): 349 euro 44 mm BT (Black, Silver, Green): 299 euro

Watch 4 Classic: 42 mm LTE (Black, Siver): 419 euro 42 mm BT (Black, SIlver): 369 euro 46 mm LTE (Black, Silver): 449 euro 46 mm BT (Black, Silver): 399 euro



