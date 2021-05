Samsung Exynos 2200 con GPU AMD darà filo da torcere ad Apple M1

Nonostante Qualcomm e Microsoft abbiano portato alla luce i loro piani di un futuro dei laptop basato su ARM e Windows 10 in anticipo rispetto ad Apple e alla sua presentazione dei primi Mac con a bordo il chip M1, non hanno certamente raggiunto lo stesso livello di successo e popolarità fra gli utenti. A dare una mano a Microsoft e all’ecosistema Windows 10 in generale ci penserà Samsung con il suo nuovo Exynos 2200, SoC basato sull’architettura ARM e dotato di GPU AMD che arriverà non solo sugli smartphone top di gamma ma anche su laptop.

Fonti del settore che hanno parlato al Korea Economic Daily hanno rivelato che Samsung ha in programma di annunciare almeno un chipset Exynos di fascia alta nella seconda metà del 2021, probabilmente il presunto Exynos 2200. Secondo quanto riferito, il prossimo chipset sarà il primo a includere una GPU sviluppata in collaborazione con AMD. A metà del 2019 è stato annunciato un accordo di licenza con AMD, ma Samsung deve ancora rilasciare un prodotto che incorpori la tecnologia GPU di AMD.

Il chip Exynos di nuova generazione di Samsung sarà costruito sul processo di produzione a 5 nanometri e offrirà funzioni migliorate e “straordinaria potenza di calcolo ed efficienza della batteria“, secondo le fonti. A tal proposito, vi segnaliamo il test benchmark emerso in rete in cui il SoC Samsung con GPU AMD ha praticamente distrutto il chip A14 di Apple.

Il chip Samsung Exynos 2200, grazie soprattutto alla GPU AMD, viene considerato un rivale dell’Apple M1. Inizialmente, Samsung dovrebbe usarlo all’interno di un laptop Windows 10, ma alla fine l’uso del chipset verrà esteso ad altri dispositivi. Specificamente menzionata nel rapporto è la possibilità che Samsung possa includerlo all’interno di futuri smartphone, come il Galaxy S22 e anche nei prossimi tablet come il Galaxy Tab S8 o il Galaxy Z Fold Tab.

