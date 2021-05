Il MWC 2021 di Barcellona sarà un evento di persona ma Samsung parteciperà solo in maniera virtuale

Il Mobile World Congress tornerà a Barcellona quest’anno anno dopo aver saltato il 2020. Il MWC 2021 si terrà tra il 28 giugno e il 1 luglio a Barcellona, ​​in Spagna, con una presenza già fissata di 50.000 persone.

Tuttavia, molte aziende tecnologiche di alto livello hanno deciso che non è ancora sicuro inviare i propri dipendenti a fare presentazioni di persona. L’ultima a ritirarsi è Samsung Electronics: se la società ha qualcosa da svelare al MWC, lo farà virtualmente. “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, partner e clienti è la nostra priorità numero uno, quindi abbiamo deciso di ritirarci dall’esposizione di persona al MWC di quest’anno. Non vediamo l’ora di partecipare virtualmente e di continuare a lavorare con GSMA e i partner del settore per promuovere nuove esperienze mobili“, ha scritto Samsung in una dichiarazione.

L’organizzatore del MWC, il GSMA, richiederà ai partecipanti di mostrare un test negativo prima di arrivare e dovranno essere nuovamente testati ogni tre giorni. Anche così, Samsung e molti altri pensano che sia meglio andare sul sicuro. Sony, Nokia, Google ed Ericsson sono tra i più grandi nomi che si sono ritirati dalla mostra. Anche British Telecom, Facebook, Oracle e altri salteranno l’evento.

Insomma, per coloro che non sarebbero potuti andare si prospetta un MWC 2021 non troppo dissimile da quello del 2019 o da tutte le altre fiere tecnologiche. C’è da dire però che l’indotto che il MWC porta a Barcellona fra alberghi, ristoranti e attrazioni turistiche in generale risentirà per il secondo anno consecutivo.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung ha precchie cose da mostrare nei prossimi mesi, fra cui il SoC Exynos 2200 con GPU AMD che darà filo da torcere ad Apple M1 e i nuovi smartphone flessibili Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.

VIA FONTE