Gboard porta gli screenshot nella clipboard, semplificandone la condivisione

Google sta avendo molto da fare con Gboard e con i vari test che sta conducendo per migliorare la tastiera che ormai è diventata quella di default su molti smartphone Android. Dopo quindi aver testato un accesso semplificato alla clipboard, vi segnaliamo che gli sviluppatori di Google hanno aggiunto la possibilità di salvare gli screenshot proprio nella clipboard, così che è possibile incollarle in maniera semplice su qualsiasi app.

Apparentemente in Gboard sta comparendo un messaggio che chiede se gli utenti desiderano aggiungere gli screenshot alla clipboard dell’app. Se si accetta la nuova funzione, gli screenshot salvati verranno automaticamente aggiunti agli appunti (quelli di Gboard, non quelli generali del sistema operativo Android), pronti per essere condivisi facilmente con amici e familiari in un paio di tocchi. Si tratta in sostanza del solito copia e incolla, anche se invece del testo in questo caso è per il salvataggio dello screenshot. È bene precisare che è possibile attivare o disattivare la funzione anche nelle impostazioni di Gboard.

C’è da dire però che l’aggiunta degli screenshot agli appunti di Gboard è presente nell’ultima versione beta dell’app (versione 10.5.04.367007960-beta). Tuttavia, non sembra essere disponibile a tutti, il che suggerisce che Google sta effettuando test limitati e a campione per ora.

Nel caso voleste scaricare l’app Gboard per il vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Google Play Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che gli sviluppatori di Google hanno reso disponibile Gboard anche sugli smartwatch con Wear OS, giusto in tempo per tutta una serie di nuovi smartwatch che si apprestano a raggiungere il mercato (compresi alcuni modelli sviluppati da Samsung).

