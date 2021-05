Spotify introduce 3 nuovi sistemi per condividere musica e podcast

“Tutto ciò che rende l’esperienza dei nostri clienti più immediata” sembra il motto di Spotify dall’inizio dell’anno. Dopo aver recentemente ridisegnato la libreria della sua app su Android e iOS e aver raggiunto 1 miliardo di download dal Play Store, Spotify ha annunciato che sta introducendo tre nuovi modi per gli utenti mobili di condividere le loro canzoni e podcast preferiti.

Le nuove modifiche sono disponibili a livello globale per tutti gli utenti Android e iOS, ma probabilmente si dovrà attendere qualche giorno per vederle attive sul proprio telefono.

Nell’ultimo aggiornamento di Spotify sono stati implementati tre nuovi metodi per condividere musica e podcast. Il primo si chiama condivisione timestamp e consente agli utenti di condividere episodi di podcast a partire da un momento particolare, come si può fare con i video di YouTube.

La procedura è abbastanza semplice: toccare il pulsante “condividi” durante l’ascolto dell’episodio, utilizzare la funzione “passa alla condivisione” durante la riproduzione corrente, quindi selezionare dove si vuole condividerlo.

L’annuncio rivela che la funzione Spotify Canvas è stata estesa a più piattaforme. Per coloro che non l’hanno mai usato, Spotify Canvas consente di trasformare le pagine statiche con le copertine degli album in qualcosa di più artistico e in movimento. Fino ad ora, è stato possibile condividere tracce con Canvas tramite le Storie di Instagram ma l’ultimo aggiornamento aggiunge un’altra piattaforma in cui si può condividere la musica preferita: Snapchat.

Ultimo ma non meno importante, un nuovissimo menu di condivisione su dispositivi Android e iOS è ora disponibile per tutti gli utenti a livello globale. Dovrebbe fornire un layout più chiaro e un modo migliore per visualizzare in anteprima ciò che si intende condividere. Si può anche visualizzare un’anteprima Canvas prima di condividerla su Instagram Stories e Snapchat.

Inoltre, a seconda delle app di messaggistica e social media installate sul dispositivo mobile, il menu di condivisione verrà popolato dinamicamente in base a queste app in modo che siano più facili da visualizzare.

VIA