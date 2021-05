Samsung ha già risolto la vulnerabilità sugli smartphone con chip Qualcomm

Qualche giorno fa vi abbiamo fatto notare come una vulnerabilità di sicurezza presente all’interno dei modem Qualcomm lasciasse una porta aperta ad intercettazioni e a tentativi di spiare le persone (a essere colpito è circa il 40% degli smartphone Android).

Qualcomm ha affermato di aver rilasciato il proprio fix per la falla di sicurezza nel mese di ottobre 2020 e che la questione era passata nelle mani dei produttori che si devono occupare di rilasciare i relativi aggiornamenti OTA ai propri smartphone.

A distanza di poche ore da tale annuncio, Samsung ha fatto sapere che ha sistemato la vulnerabilità con la patch di sicurezza di gennaio 2021 e che, con quella di maggio 2021, tutti i suoi smartphone potranno essere considerati sicuri.

I ricercatori di sicurezza di Check Point hanno segnalato una vulnerabilità all’interno dei chipset del modem di Qualcomm che interessa alcuni dispositivi Samsung. La vulnerabilità rivelata da Check Point potrebbe consentire a un’app dannosa di accedere alle informazioni dell’utente del dispositivo. I dispositivi Samsung Android con chipset Qualcomm sono interessati dalla vulnerabilità rivelata da Check Point e Samsung ha rilasciato patch per alcuni dispositivi Samsung dal gennaio 2021. Sebbene una serie di dispositivi Samsung sia già stata patchata a partire da gennaio 2021, la maggior parte dei dispositivi Samsung con un livello di patch di sicurezza Android del 1° maggio 2021 o successivo sarà considerata protetta dalla vulnerabilità divulgata. Samsung incoraggia tutti gli utenti a garantire che i propri dispositivi vengano aggiornati una volta che la patch diventa disponibile per i dispositivi.

Insomma, Samsung è stata molto reattiva e in linea con il trend che ha intrapreso nel corso degli ultimi 2 anni in termini di aggiornamenti software per i suoi smartphone.