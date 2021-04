Samsung Galaxy Z Tab, con display flessibile in 3, supporterà la S Pen ed esordirà nel Q1 2022

Con l’evoluzione sempre più massiccia del mercato degli smartphone flessibili, Samsung sta cercando di prenderne la guida in maniera salda lanciando non uno, non due ma ben tre diversi modelli nel corso del prossimo futuro. Mentre due di essi saranno iterazioni degli attuali modelli (Z Fold3 e Z Flip2), il terzo dovrebbe essere il Samsung Galaxy Z Tab con uno speciale display flessibile in grado di piegarsi in 3.

Del Samsung Galaxy Z Tab non sappiamo ancora praticamente nulla relativamente alle caratteristiche tecniche o al design ma solo che potrà contare su un display in grado di piegarsi in 3. Molto probabilmente con questo dispositivo si avrà un balzo ancora più netto nelle dimensioni del display rispetto a quanto si ha attualmente coil Galaxy Z Fold2 che da 6 pollici viene aperto fino a diventare 7,8 pollici.

Ad ogni modo, il blogger indiano Yogesh nelle ultime ore ha affermato che il prodotto includerà anche il supporto per la S Pen di nuova generazione con supporto Bluetooth, la stessa che sarà presente con Galaxy Z Fold3.

Oltre a ciò, Samsung introdurrà anche un vetro ultrasottile di prossima generazione – più spesso e presumibilmente più resistente del vetro presente sugli attuali Galaxy Z Fold e Flip – che coprirà il display.

Questo ci porta alla finestra di lancio. Precedenti speculazioni da fonti anonime indicavano che il Samsung Galaxy Z Tab sarebbe stato annunciato entro la fine dell’anno ma nuove voci indicano che la presentazione potrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022.

In attesa di avere più informazioni sul Samsung Galaxy Z Tab e sulla sua tecnologia di display flessibile, vi vogliamo ricordare che la presentazione di Galaxy Z Fold3 e Z Flip2 è attesa nel mese di agosto e andrà a sostituire quella della serie Galaxy Note.

